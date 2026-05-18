Fred Machado, vinculado a Espert, es declarado culpable de lavado y fraude por la Justicia de EE.UU.

El financista argentino Federico Andrés “Fred” Machado, señalado por sus vínculos con la campaña del exdiputado José Luis Espert, se declaró culpable este lunes ante la justicia federal de Estados Unidos por conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, en el marco de un acuerdo judicial que busca dejar de lado la acusación más grave vinculada al narcotráfico.

La audiencia se realizó ante el juez de instrucción Don D. Bush, de la Corte del Distrito Este de Texas, quien verificó que Machado comprendiera los alcances y consecuencias legales del entendimiento alcanzado con la fiscalía estadounidense.

El caso quedó ahora en manos del juez federal Amos L. Mazzant, quien deberá analizar el acuerdo y definir si acepta el convenio antes de dictar sentencia contra el empresario argentino.

Una audiencia breve y un cambio de estrategia

La comparecencia judicial duró apenas 16 minutos y contó con la presencia del acusado, su abogada Jamie Solano y la fiscal Heather Rattan. Durante la audiencia se formalizó el cambio de estrategia judicial de Machado, quien inicialmente se había declarado “no culpable”.

Ahora, el financista reconoció responsabilidad en los delitos de lavado de activos y fraude electrónico, aunque el acuerdo excluyó las acusaciones vinculadas al narcotráfico de cocaína.

Machado había sido extraditado a Estados Unidos en 2025 y desde hace seis meses permanece detenido en Oklahoma mientras avanza el proceso judicial en su contra, publicó Ámbito.

La estafa con aeronaves

Según surge del expediente judicial, Machado admitió haber participado en una maniobra fraudulenta relacionada con la venta de aeronaves a través de las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing.

De acuerdo con la acusación, el esquema consistía en captar dinero de inversores bajo la promesa de adquirir aviones que en realidad no estaban disponibles para la venta.

Entre las aeronaves mencionadas en la investigación figuraban unidades pertenecientes a compañías aéreas internacionales como Air India y All Nippon Airways.

Qué dice el expediente judicial

“Machado combinó, conspiró y acordó transmitir por medios de comunicación con el propósito de ejecutar un plan para defraudar”, sostiene el documento presentado ante la justicia federal estadounidense.

La investigación además señala que el acusado habría utilizado el dinero aportado por inversores para fines distintos a los prometidos originalmente dentro de las operaciones comerciales.

El acuerdo alcanzado con la fiscalía representa un giro clave en la causa, ya que deja fuera —al menos por el momento— la acusación por narcotráfico, uno de los cargos más graves que enfrentaba el empresario argentino.

La reacción política y el respaldo de Milei

En paralelo al avance de la causa judicial, el presidente Javier Milei salió públicamente en defensa de José Luis Espert y denunció una “operación política y mediática infame” alrededor del caso.

Sin embargo, el mandatario no hizo referencia al reconocimiento de culpabilidad realizado por Machado respecto de los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico.

La situación volvió a colocar bajo la lupa los vínculos políticos y empresariales del financista argentino, cuyo nombre había aparecido ligado a distintos espacios políticos y actividades económicas durante los últimos años.

Posibles penas y expectativa judicial

Aunque el acuerdo judicial todavía debe ser validado formalmente por el juez Amos Mazzant, Machado podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión en territorio estadounidense.

La defensa del empresario buscará reducir una eventual condena computando el tiempo que ya permaneció detenido, incluyendo el período de prisión domiciliaria que cumplió anteriormente en la ciudad de Viedma.

El desenlace judicial dependerá ahora de la resolución que adopte la corte federal de Texas respecto del acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa del acusado, en una causa que continúa generando repercusiones políticas tanto en Argentina como en Estados Unidos.