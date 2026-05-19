Le dispararon a un hombre en ambas piernas y otras partes del cuerpo en San Benito: fue derivado a Paraná

Se investigan las causas de una disputa que terminó con un hombre herido producto de disparos de arma de fuego en San Benito. Se encuentra en el hospital San Martín siendo atendido por personal médico.
Un hombre sufrió heridas en ambas piernas y otras partes del cuerpo tras recibir impactos de armas de fuego. Por el momento, se investigan las causas por las cuales habría recibido el ataque.
Según señaló Reporte 100.7, el violento episodio ocurrido en San Benito en horas de la noche terminó con el hombre presentándose por sus propios medios al hospital local. A raíz de las lesiones, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital San Martín de Paraná.
La policía investiga las posibles hipótesis del ataque recibido por el hombre.