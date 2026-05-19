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Policiales Operativo en Misiones

Incautaron más de 130 kilos de droga tras una persecución en la costa del río Paraná

El cargamento fue encontrado en Puerto Esperanza luego de que dos sospechosos escaparan hacia Paraguay al detectar la presencia de Gendarmería durante un operativo realizado junto a la ribera.

19 de Mayo de 2026
Droga en el río Paraná.
Droga en el río Paraná.

El cargamento fue encontrado en Puerto Esperanza luego de que dos sospechosos escaparan hacia Paraguay al detectar la presencia de Gendarmería durante un operativo realizado junto a la ribera.

Más de 131 kilos de marihuana fueron secuestrados en la costa del río Paraná, en la localidad misionera de Puerto Esperanza, después de un operativo realizado por efectivos de Gendarmería Nacional.

 

El procedimiento se desarrolló en la zona conocida como “Vera Cue”, donde personal de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 10 “Eldorado” realizaba tareas de patrullaje motorizado.

 

Durante el recorrido, los uniformados observaron a dos personas que arrojaban bultos desde una canoa hacia la costa argentina en un sendero lindante al río Paraná.

 

 

Escaparon hacia Paraguay

 

Según informaron fuentes oficiales, al impartirse la voz de alto, los sospechosos huyeron rápidamente hacia territorio paraguayo y lograron escapar.

 

Tras la persecución frustrada, los efectivos realizaron un rastrillaje en el sector y encontraron cinco bultos abandonados cerca de la costa.

 

En el interior había paquetes rectangulares envueltos con cinta color ocre, similares a los utilizados habitualmente para el transporte de estupefacientes.

 

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Droga en el río Paraná.

 

Confirmaron que era marihuana

 

Con apoyo de personal de Criminalística y Estudios Forenses de Eldorado, se realizaron las pruebas de campo correspondientes sobre la sustancia hallada.

 

El narcotest arrojó resultado positivo para “cannabis sativa”, confirmando que se trataba de marihuana.

 

Posteriormente, el cargamento fue trasladado a la sede de la unidad para realizar la apertura formal de los bultos.

 

 

Cuánto pesaba el cargamento

 

Las autoridades contabilizaron un total de 149 paquetes rectangulares con un peso final de 131 kilos y 946 gramos de marihuana.

 

El operativo quedó bajo intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, que ordenaron el secuestro de la droga y el inicio de actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

Temas:

río Paraná misiones Drogas operativo
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