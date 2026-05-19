Caso Adorni: contratista ratificó pagos por US$245 mil en refacciones de la casa

La Justicia avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita confirmara que los comprobantes presentados por el contratista Matías Tabar coincidieron con los 245 mil dólares que declaró haber recibido por las refacciones realizadas en la vivienda del funcionario.

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, la documentación fue entregada el viernes pasado, cuando el empresario se presentó espontáneamente ante la fiscalía de Comodoro Py. En esa instancia aportó recibos y facturas vinculadas a compras de materiales y pagos de mano de obra efectuados durante la remodelación.

De acuerdo a lo trascendido, todos los comprobantes coincidieron con el monto mencionado en la primera declaración del contratista.

Obras y modalidad de pago

Según el testimonio de Tabar, las obras fueron abonadas en efectivo y sin factura por parte de Adorni. Además, detalló el cronograma de tareas y la modalidad de pago utilizada durante los casi diez meses que demandaron los trabajos.

Las refacciones se habrían realizado entre septiembre de 2024 y julio de 2025 en la propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La vivienda está emplazada sobre un lote de 400 metros cuadrados.

Entre las tareas realizadas se incluyeron colocación de pisos, arreglos en baño y cocina, construcción de mobiliario para el quincho y reparaciones en la pileta.

Los montos declarados

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el funcionario canceló la totalidad de la obra en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y otros 190 mil dólares abonados a lo largo de 2025.

Otro dato que analizan los investigadores es que, mientras avanzaban las refacciones, Adorni habría alquilado otra vivienda dentro del mismo country. Según declaró el contratista, ese gasto adicional alcanzó los 13 mil dólares durante el período que duraron las obras.

En el marco de la causa, Tabar también entregó su teléfono celular a la Justicia y brindó detalles sobre las personas que participaron de los trabajos. Enumeró a albañiles, plomeros y electricistas involucrados en la remodelación y aportó información que podría servir para reconstruir la dinámica de la obra y verificar la trazabilidad de los pagos declarados.

La causa judicial busca determinar el origen de los fondos utilizados por el jefe de Gabinete para la compra y remodelación de sus propiedades.

Según consta en el expediente, la Justicia intenta establecer si los gastos detectados son compatibles con los ingresos declarados por Manuel Adorni durante los últimos años.