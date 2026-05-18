Sofía Gan será la primera mujer en presidir el Partido Socialista de Entre Ríos: "es histórico", afirmó

La conducción del Partido Socialista de Entre Ríos marcará un hecho histórico con la llegada de Sofía Gan a la presidencia partidaria. La dirigente de 30 años se convertirá en la primera mujer en liderar el espacio en la provincia y una de las presidentas más jóvenes del socialismo argentino. La asunción de las nuevas autoridades se realizará el próximo 28 de junio, una fecha simbólica porque coincidirá con los 130 años de la fundación del Partido Socialista en Argentina.

Durante una entrevista televisiva, Gan expresó su entusiasmo por el nuevo desafío político y definió el momento como “histórico” para el partido. “La verdad que feliz. Para el partido esto es un hecho histórico, político”, sostuvo. Además, remarcó la trascendencia institucional de que una mujer llegue por primera vez a ese lugar de conducción en Entre Ríos.

“Es la primera vez en que lo va a presidir una mujer y joven. Tengo 30 años”, destacó la dirigente socialista, quien encabezará una nueva etapa partidaria en un contexto de profundas transformaciones políticas y sociales tanto en la provincia como en el país.

Modernizar el partido sin perder identidad

En otro tramo de la entrevista, Gan afirmó que el principal desafío del socialismo entrerriano será reorganizar y modernizar el espacio político, aunque aclaró que ese proceso no implicará abandonar los principios históricos del partido. “Tenemos que reorganizarnos, modernizar el partido. Es una palabra que yo utilizo sin perder la identidad del Partido Socialista”, expresó.

Según explicó, los partidos tradicionales deben volver a conectarse con la sociedad y recuperar la escucha activa hacia los ciudadanos.

“La política se ha alejado lamentablemente mucho de la sociedad, de la escucha hacia la gente”, señaló. Y agregó: “Creo que ese es el gran desafío, un partido más moderno y sobre todo, aportarle nuestra idea del socialismo”.

La futura presidenta del PS entrerriano también analizó el escenario político nacional y provincial. Durante la conversación, manifestó críticas tanto hacia los gobiernos peronistas de años anteriores como hacia la administración nacional encabezada por Javier Milei.

Críticas al Gobierno nacional y defensa del Estado

Gan dejó en claro que el Partido Socialista mantendrá una postura opositora frente al Gobierno nacional. En ese sentido, reivindicó la importancia de un Estado presente en áreas sensibles como salud, educación y producción. “Nosotros somos claramente oposición al gobierno nacional porque creemos en un Estado presente en la salud pública, educación pública”, afirmó durante la entrevista con el programa "Quién dice qué" que se emite por Elonce.

También señaló que el socialismo debe volver a poner el foco en los trabajadores y en el desarrollo productivo. La dirigente sostuvo que la crisis económica y social actual se refleja en la actividad comercial y en la situación cotidiana de muchas ciudades. “Con solo irte a la peatonal San Martín, ves cada dos locales uno vacío”, ejemplificó.

Además, realizó una fuerte autocrítica hacia los partidos tradicionales y reconoció que gran parte del crecimiento de espacios libertarios se relaciona con la falta de respuestas políticas en años anteriores. “Mucha culpa tenemos los partidos tradicionales y los políticos en no haber dado una respuesta”, admitió.

El vínculo con el gobierno provincial

Uno de los temas centrales de la entrevista estuvo vinculado a la relación del Partido Socialista con el gobierno provincial de Rogelio Frigerio y las discusiones internas respecto de las alianzas políticas.

Gan recordó que el PS decidió acompañar al gobierno provincial tras un congreso partidario y aclaró que actualmente forman parte de la gestión aportando una mirada propia. “Nosotros acompañamos al gobierno provincial, somos parte del gobierno provincial y aportamos nuestra mirada socialista, territorial, participativa de producción”, explicó.

Sin embargo, marcó diferencias con La Libertad Avanza y dejó en claro que el socialismo no comparte la visión política del espacio libertario. “Donde esté La Libertad Avanza, nosotros no tenemos nada que aportar ahí”, sentenció.

Consultada sobre una posible ampliación de la coalición oficialista de cara a futuras elecciones, Gan evitó definiciones tajantes y prefirió dejar la discusión para más adelante. “Eso te lo voy a responder más cerca de esa fecha”, respondió cuando fue consultada sobre una eventual incorporación de sectores libertarios a Juntos por Entre Ríos.

No obstante, insistió en que el Partido Socialista deberá discutir colectivamente cualquier decisión electoral futura. “El Partido Socialista decidirá cuando llegue el momento qué decisión tomará con respecto a eso”, sostuvo.

Autocrítica y desafío progresista

La dirigente socialista profundizó además su análisis sobre el escenario político nacional y consideró que la sociedad manifestó una clara disconformidad con la dirigencia tradicional. “La sociedad planteó una desconformidad con los partidos tradicionales, con la política de cómo se venía haciendo”, indicó.

En esa línea, planteó la necesidad de construir una alternativa progresista capaz de responder a las demandas actuales de la ciudadanía. “Desconocer y no hacer una autocrítica creo que volvemos al mismo error”, afirmó Gan, quien remarcó que el socialismo debe ofrecer propuestas concretas vinculadas a la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales.

La futura presidenta provincial del PS volvió a insistir en la necesidad de defender la educación pública y la salud pública como pilares fundamentales del Estado. “No creemos que tiene que ser recortando la educación pública, la salud pública y la producción”, señaló.

También hizo referencia a las movilizaciones universitarias y sociales registradas durante las últimas semanas. “La educación pública y la salud pública atraviesan sectores sociales y cuestiones políticas y partidarias”, manifestó.

Renovación interna y presencia juvenil

Gan confirmó además que el Partido Socialista alcanzó listas de unidad en casi toda la provincia, salvo en Victoria, donde se realizará una competencia interna. “Venimos de llegar a un acuerdo para una lista de unidad y creo que eso habla de una responsabilidad política”, destacó.

Según explicó, la nueva conducción partidaria tendrá una importante participación de jóvenes y mujeres en lugares de decisión. “La mayoría somos compañeras mujeres y somos jóvenes en lugares de responsabilidad”, remarcó con orgullo. Asimismo, subrayó que el proceso no debe entenderse como un logro individual sino colectivo.

“Para nada es un logro individual sino colectivo”, afirmó durante la entrevista. La dirigente también confirmó que Liliana Veras será la presidenta del socialismo en Paraná y que Daniel Nardusi ocupará responsabilidades departamentales.

En cuanto a la estructura provincial, detalló que Juan Carlos Meillard la acompañará como secretario general, integrando distintos sectores internos del partido.

Debate sobre las PASO y reforma política

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el debate sobre las PASO y las posibles reformas electorales en Entre Ríos.

Gan se mostró favorable a mantener las elecciones primarias abiertas y consideró que constituyen una herramienta importante para los partidos políticos más pequeños.

“Para los partidos chicos, las PASO sirven”, aseguró. Aunque también reconoció que es necesario analizar el contexto económico y las prioridades sociales antes de avanzar en cualquier decisión electoral. “La política tiene que volver a escuchar qué es lo que necesita la sociedad y también cuánto significa eso un gasto”, expresó a Elonce.

La entrevista también incluyó explicaciones sobre el posible diseño de la boleta única en Entre Ríos y el funcionamiento del corte de boleta en caso de implementarse el nuevo sistema electoral.

Mientras se desarrollaba la conversación, el conductor del programa mostró un esquema preliminar de la boleta única que podría utilizarse en futuras elecciones provinciales, diferenciando categorías y modalidades de votación.

SOFIA GAN - QUIEN DICE QUE

Una nueva etapa para el socialismo entrerriano

La llegada de Sofía Gan a la presidencia del Partido Socialista de Entre Ríos aparece como un hecho político significativo para el espacio progresista provincial. Su designación no solo representa un recambio generacional, sino también una apuesta a la renovación partidaria y a una mayor participación de mujeres en puestos de conducción.

Con apenas 30 años, la dirigente afrontará el desafío de conducir un partido histórico en un escenario atravesado por fuertes tensiones políticas, crisis económicas y transformaciones sociales profundas.

En sus declaraciones, dejó en claro que buscará construir un socialismo moderno, con mayor cercanía a la ciudadanía y con posiciones firmes en defensa de la salud pública, la educación pública y el rol del Estado. “Tenemos que volver a acercarnos a la sociedad”, resumió Gan, quien asumirá formalmente el próximo 28 de junio en una fecha cargada de simbolismo para el Partido Socialista argentino.