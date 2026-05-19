Comienza una nueva edición de conciertos didácticos para las escuelas

Inicia una nueva edición del programa A Toda Orquesta con música de la Sinfónica para escuelas de toda la provincia. Los conciertos didácticos se brindan en La Vieja Usina.
Este miércoles a las 16 comienzan los conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná). Participan escuelas de la provincia que aprenden sobre música y sus instrumentos. Es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE).
A Toda Orquesta está dirigido a escuelas públicas, privadas e institutos de toda la provincia, en todos los niveles. A través de esta experiencia, los estudiantes pueden conectarse en vivo con la riqueza instrumental sinfónica y adentrarse en el mundo sonoro.
Serán 23 conciertos que se realizarán en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Paraná) y se dividen según el nivel educativo (cronograma sujeto a modificaciones por logística y agendas):
Cronograma de conciertos
Concierto A: Para Nivel Inicial y Primario, contempla obras de Mozart, Gounod, Ginastera, Dvorak, Mussorgsky, Rossini y Haendel.
20/05 – 16 a 17 hs
21/05 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17 hs
03/06 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17 hs
05/06 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17 hs
13/08 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17 hs.
21/10 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17 hs.
24/10 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17 hs.
Concierto B: Para Nivel Secundario, contempla obras de Dvorak, Tchaikowsky, Gounod, Dukas, Ginastera, Prokofiev, Mussorgsky y Beethoven.
22/5 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17 hs
04/06 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17 hs
12/08 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17 hs
14/08 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17 hs
23/10 – 14:30 a 15:30 y 16 a 17 hs
Las escuelas que deseen participar, deben inscribirse en un formulario: click en este link para acceder
Las delegaciones podrán complementar la jornada con un recorrido por espacios culturales y patrimoniales (museos provinciales y espacios culturales y patrimoniales).
Consultas: atodaorquestaer@gmail.com