Ayudar Hace Bien: alumnos de la Garcilazo serán recibidos por los del CAE en una gran fiesta de la solidaridad

La campaña solidaria “Vamos juntos a la escuela”, organizada por la Fundación Ayudar Hace Bien, tendrá este miércoles su jornada de cierre con una actividad especial destinada a alumnos de la Escuela Nº211 "Félix Miguel Garcilaso" de Paraná.

La propuesta se desarrollará en la Escuela del Club Atlético Estudiantes, donde los estudiantes recibirán útiles escolares y zapatillas recolectadas durante la campaña solidaria realizada en el inicio del ciclo lectivo.

La vicedirectora del establecimiento educativo, Mariana Esquivel, expresó a Elonce su satisfacción por haber sido parte de la iniciativa y destacó la expectativa de los chicos ante la actividad programada.

“Los chicos están muy contentos y con muchas expectativas”, remarcó la directiva escolar al agradecer a la comunidad educativa de la Escuela del CAE por el recibimiento.

Según explicó, los alumnos de quinto grado viajarán en el Bus Turístico de la municipalidad de Paraná, acompañados por docentes, bibliotecarios y directivos.

Una comunidad educativa en crecimiento

La Garcilaso cuenta actualmente con aproximadamente 330 alumnos y funciona en el turno mañana, mientras que por la tarde el edificio es utilizado por la Secundaria "Liga de los Pueblos Libres".

Además, el establecimiento posee comedor escolar y brinda desayuno y almuerzo a los estudiantes.

“Este año se amplió la cantidad de alumnos y estamos muy contentos de que la escuela crezca”, sostuvo Esquivel a Elonce.

Una salida esperada por los estudiantes

Lucas, bibliotecario de la institución y uno de los acompañantes de la jornada, aseguró que la actividad representa una oportunidad importante para los chicos.

“Esperamos que sea un evento entretenido y que los chicos puedan salir, distraerse y pasar lindos momentos”, manifestó.

Por su parte, la docente Rosa Vieri señaló que muchos alumnos nunca utilizaron el Bus Turístico y que la experiencia genera gran entusiasmo.

“La mayoría no ha usado el Bus Turístico, así que están contentísimos. Para ellos es muy importante salir de otro ámbito”, expresó la maestra de quinto grado.

Ayudar Hace Bien: alumnos de la Garcilazo serán recibidos por los del CAE en una gran fiesta de la solidaridad

El cierre será con una Fiesta de la Solidaridad

La campaña “Vamos juntos a la escuela” se desarrolló durante el inicio del año lectivo con la participación de la comunidad, empresas, instituciones y particulares que colaboraron con donaciones para estudiantes.

El cierre de la iniciativa se realizará este miércoles en el Club Atlético Estudiantes, donde se entregarán las últimas donaciones recolectadas y se compartirán actividades recreativas junto a los alumnos. Será una gran Fiesta de la Solidaridad.