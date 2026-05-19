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Policiales Investigan ataque a balazos en San Benito

El hombre baleado en San Benito no denunció a sus atacantes e investigan posibles conflictos previos

La víctima recibió disparos en la zona de las piernas y fue trasladada al Hospital San Martín. La Policía inició una investigación de oficio porque el herido no quiso aportar datos sobre los atacantes, supo Elonce.

19 de Mayo de 2026
El hecho ocurrió en San Benito
El hecho ocurrió en San Benito Foto: archivo Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La víctima recibió disparos en la zona de las piernas y fue trasladada al Hospital San Martín. La Policía inició una investigación de oficio porque el herido no quiso aportar datos sobre los atacantes, supo Elonce.

Un hombre resultó herido de arma de fuego durante un episodio ocurrido en San Benito y debió ser trasladado al Hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica. El hecho es investigado por la Policía y la Fiscalía, aunque la víctima se negó a radicar una denuncia formal y no aportó datos sobre los agresores.

 

El subjefe de la comisaría de San Benito, Ariel Alem, confirmó a Elonce que la intervención policial se produjo durante la noche del lunes, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una persona baleada en inmediaciones de calle Misiones al 1035.

 

“Nos comunicaron que había una persona herida de arma de fuego que estaba siendo trasladada al hospital”, explicó el funcionario policial.

Disparos en la zona de las piernas

 

Según relató el comisario, el hombre lesionado indicó que varias personas descendieron de un vehículo y efectuaron detonaciones de arma de fuego hacia sus piernas.

 

“Hasta el momento, todo es tarea de investigación y se están realizando las actuaciones de oficio porque no hay denuncia alguna. El fiscal está en conocimiento y, de acuerdo a lo que vaya surgiendo, se van a solicitar los allanamientos correspondientes para poder no solo identificar a los autores del ataque, sino realizar el secuestro correspondiente de las armas de utilizadas”, explicó.

Un hombre fue baleado en las piernas y se negó a denunciar a los agresores

 

La víctima no quiso denunciar

 

Pese a la gravedad del episodio, el herido decidió no realizar denuncia formal ni brindar información sobre la identidad de los atacantes. “No quiso brindar ningún dato. Pero en el transcurso de la mañana, veremos si le puede tomar algún tipo de entrevista, cuando esté un poco más tranquilo y pueda brindar mayores datos que sean de suma importancia para la fiscalía, por supuesto, para la investigación”, sostuvo el segundo jefe policial.

 

Ante esta situación, la Policía inició actuaciones de oficio y puso inmediatamente el caso en conocimiento de la Fiscalía de turno.

La víctima fue atendida en el Hospital San Martín de Paraná, donde recibió las curaciones correspondientes antes de ser dada de alta. “Gracias a Dios está bien, no son heridas que le puedan producir peligro por el momento”, expresó Alem.

 

No obstante, indicó que el hombre deberá continuar bajo controles médicos mientras avanza la investigación judicial sobre el ataque armado.

 

Investigan posibles conflictos previos

 

Desde la fuerza de seguridad señalaron que no se descarta que el ataque esté relacionado con problemas de vieja data entre la víctima y los agresores.

 

“No es común este tipo de hechos para nosotros, pero tampoco se descarta que haya algún problema anterior”, indicó Alem.

 

Además, aclaró que hasta el momento no existían antecedentes ni denuncias previas vinculadas entre las partes.

 

El funcionario policial explicó que actualmente se desarrollan tareas investigativas para intentar identificar a los responsables y solicitar eventuales allanamientos. “Se van a solicitar los allanamientos correspondientes para poder identificar a los autores y secuestrar las armas utilizadas”, afirmó.

 

Asimismo, aclaró que hasta el momento no se realizaron secuestros de armas ni de otros elementos relacionados con el ataque.

Temas:

baleado en San Benito violencia en San Benito herido de arma de fuego
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