 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Fútbol

Boca recibe a Cruzeiro en una noche decisiva para seguir con vida en la Libertadores

El Xeneize jugará este martes en La Bombonera con la obligación de ganar para depender de sí mismo en el Grupo D tras la eliminación en el Torneo Apertura y una serie de resultados que complicaron su panorama continental.

19 de Mayo de 2026
Boca recibe a Cruzeiro.
Boca recibe a Cruzeiro.

El Xeneize jugará este martes en La Bombonera con la obligación de ganar para depender de sí mismo en el Grupo D tras la eliminación en el Torneo Apertura y una serie de resultados que complicaron su panorama continental.

Boca afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a Cruzeiro desde las 21.30 en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

 

Después de la temprana eliminación en el Torneo Apertura frente a Huracán y tras perder terreno en la tabla continental, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda quedó obligado a sumar de a tres para mantener intactas sus posibilidades de clasificación a los octavos de final.

 

El presente del equipo genera preocupación luego de un arranque prometedor en el certamen y una racha positiva que parecía haber consolidado la idea futbolística del entrenador.

 

 

Cómo llega Boca al partido

 

Actualmente, Boca ocupa el tercer puesto de su grupo y necesita una victoria para continuar dependiendo de sí mismo en la pelea por el primer lugar.

En caso de una derrota, Cruzeiro asegurará su clasificación y el conjunto argentino quedará condicionado a otros resultados para sostener sus chances de avanzar.

 

Un empate tampoco le garantizaría tranquilidad al Xeneize, ya que dejaría todo abierto para la última jornada frente a Universidad Católica.

 

El equipo llega además golpeado por las bajas de varios futbolistas importantes y por un rendimiento que decayó notablemente durante las últimas semanas, especialmente después de la derrota sufrida justamente ante Cruzeiro en Belo Horizonte.

 

 

La probable formación y las dudas

 

Con más tiempo de preparación después de quedar eliminado del campeonato local, Úbeda apostaría por una base similar a la que viene utilizando en la Libertadores.

 

La probable alineación de Boca sería con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

 

Uno de los interrogantes pasa por el estado físico de Giménez, que arrastra molestias físicas y no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico. Además, el entrenador no podrá contar con Santiago Ascacíbar por suspensión y tampoco tendrá disponible a Adam Bareiro, quien sufrió una lesión muscular.

 

 

Cruzeiro llega en alza

 

Del otro lado estará un Cruzeiro que parece haber dejado atrás el mal comienzo de temporada y llega en crecimiento futbolístico.

 

El conjunto brasileño apenas perdió uno de sus últimos nueve encuentros y logró acomodarse en el Brasileirao mientras continúa peleando por la clasificación en la Libertadores.

 

En el primer duelo entre ambos, el equipo de Belo Horizonte se impuso 1 a 0 después de un encuentro condicionado por la expulsión temprana de Bareiro.

 

Aquel partido marcó además el inicio de una etapa irregular para Boca, que desde entonces perdió solidez y comenzó a complicarse tanto en el torneo local como en el plano internacional.

 

El encuentro será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y contará con transmisión televisiva de Fox Sports.

Temas:

Boca Copa Libertadores
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso