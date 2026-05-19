Evoluciona favorablemente el hombre que intentó rescatar a sus hijos en el incendio de Concordia

El padre de los dos niños fallecidos en el trágico incendio en Concordia ocurrido la semana pasada en barrio Dos Naciones continúa mostrando una evolución favorable mientras permanece internado en el hospital Delicia Concepción Masvernat.

El hombre, de 38 años, había sufrido graves quemaduras en las vías respiratorias tras intentar rescatar a sus hijos de 5 y 6 años durante el incendio que conmocionó a la ciudad.

Desde el momento del ingreso al centro de salud permanecía en terapia intensiva bajo asistencia respiratoria mecánica y con pronóstico reservado, aunque durante las últimas horas se confirmó una mejora importante en su estado clínico.

Qué indicaron los médicos

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que al paciente se le practicó una extubación, procedimiento mediante el cual se retira el respirador y el tubo endotraqueal después de verificar una evolución favorable.

La práctica fue realizada por profesionales de terapia intensiva tras comprobar que el hombre podía respirar nuevamente por sus propios medios y que las lesiones respiratorias se encontraban bajo control.

El proceso forma parte de un protocolo médico conocido como “destete”, que consiste en reducir gradualmente la asistencia del ventilador mientras se evalúa la respuesta del paciente.

De acuerdo a lo informado, los médicos suspendieron progresivamente la sedación y monitorearon la respiración espontánea antes de retirar el soporte mecánico de manera definitiva.

Incendio en Concordia.

Sigue internado bajo observación

Aunque la evolución del paciente es considerada positiva, el hombre continúa internado bajo seguimiento médico en el hospital Masvernat.

Según trascendió, durante este lunes las autoridades sanitarias aguardaban la disponibilidad de una cama en sala común para concretar el traslado desde terapia intensiva.

Especialistas explicaron además que las personas que permanecen varios días conectadas a respiración asistida pueden presentar secuelas físicas o cognitivas temporales después de la extubación.

El caso permanece ligado al dramático incendio en Concordia registrado el martes pasado en una vivienda del barrio La Bianca, donde murieron dos menores de edad.

La investigación continúa

Mientras avanza la recuperación del padre de los niños, la investigación judicial intenta determinar las causas exactas que originaron el fuego.

En los últimos días, las autoridades habían difundido algunas hipótesis preliminares sobre el inicio del incendio, aunque todavía se aguardan peritajes definitivos.