Prohibieron filtros y purificadores de agua de varias marcas por irregularidades

La ANMAT prohibió la venta, uso y publicidad de dispositivos de acondicionamiento de agua y filtros de repuesto de distintas marcas por no contar con registro oficial.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de filtros y dispositivos de acondicionamiento de agua de varias marcas por no contar con el correspondiente registro sanitario.
La medida fue oficializada mediante la Disposición 2920/2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanzó a productos comercializados bajo las marcas Vyse, Pideweb y Watercom, además de dispositivos distribuidos por Haru, Crafty Solution y Ecoaquas.
Según se indicó en la resolución, la investigación se inició tras tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la ANMAT.
Detectaron productos sin registro
Durante los controles efectuados en plataformas de venta digital, el organismo tomó conocimiento sobre la comercialización de dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto que no contaban con inscripción ante la ANMAT, incumpliendo la normativa vigente.
Además, se detectó la venta de productos sin marca identificatoria y sin datos de establecimientos habilitados responsables de su elaboración o importación.
La ANMAT señaló que, ante la falta de registros oficiales, “no es posible conocer si los productos y sus elaboradores y/o comercializadores pueden brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación”.
Sumario sanitario
En el marco de la investigación, también se identificó a Matías Sebas Laura como titular vinculado a publicaciones de productos marca Watercom en plataformas digitales.
Por ese motivo, el organismo dispuso instruir un sumario sanitario en su contra por presuntos incumplimientos a la normativa sanitaria aplicable.
La disposición también ordenó comunicar la prohibición a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a organismos nacionales vinculados a la defensa del consumidor y control comercial.