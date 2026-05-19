Hijo de ex jefe narco llevó una réplica de arma de fuego a una escuela de Concordia

El hijo de un ex jefe narco llevó una réplica de arma de fuego a la escuela "Benito Garat" de Concordia, y generó alarma entre docentes y alumnos.
Un adolescente de 14 años llevó una réplica de arma de fuego a la escuela secundaria "Benito Garat" de Concordia y provocó alarma entre docentes y estudiantes.
Según se informó, integrantes de la comunidad educativa advirtieron que el alumno había exhibido el objeto dentro de la institución, situación que generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.
Ante la situación, efectivos de la comisaría segunda acudieron al establecimiento encabezados por el segundo jefe de la dependencia, Cristian Fernández.
Durante el procedimiento, desarrollado durante la tarde del lunes, los uniformados secuestraron una réplica de arma de fuego sin puño, similar a una pistola calibre 9 milímetros.
La medida fue dispuesta por el fiscal Martín Núñez, quien tomó intervención en el caso para determinar las circunstancias en las que el adolescente ingresó el objeto al establecimiento educativo.
De acuerdo a la información difundida por Concordia Policiales, el menor es hijo de dos personas condenadas en una causa por narcotráfico vinculada al denominado clan familiar Francia-Trinidad.
En ese marco, se recordó que Néstor Francia había sido señalado como líder de una organización narcocriminal desarticulada por la Policía Federal Argentina en 2019, mientras que María Lorena Trinidad también formaba parte de la estructura investigada.
En aquella causa judicial, Francia recibió una condena de seis años y medio de prisión, mientras que Trinidad fue sentenciada a seis años. Según la investigación, la organización se dedicaba a la comercialización de estupefacientes en distintos sectores de Concordia.