 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Rompieron la pared, sacaron un ventiluz y robaron en una fábrica de mates

El hecho ocurrió en Gualeguaychú. Delincuentes picaron la pared para sacar un ventiluz y se llevaron máquinas y mates por un valor cercano a los dos millones de pesos. 

19 de Mayo de 2026
Robaron en una fábrica de mates de Gualeguaychú
Robaron en una fábrica de mates de Gualeguaychú Foto: El Argentino

El hecho ocurrió en Gualeguaychú. Delincuentes picaron la pared para sacar un ventiluz y se llevaron máquinas y mates por un valor cercano a los dos millones de pesos. 

Delincuentes aprovecharon la soledad de la noche durante el fin de semana e ingresaron a una fábrica de mates ubicada en calles Churruarín y José Ingenieros en la ciudad de Gualeguaychú. El propietario relató que ya los tienen identificados porque trataron de venderle los mates a otros fabricantes.

 

El propietario del lugar, Mariano Carboni contó que se dieron cuenta del robo cuando los empleados “fueron a prender la garrafa y no estaba. Ahí nos dimos cuenta de todo lo que faltaba”.

 

Las cámaras de seguridad de un vecino captaron la presencia de los malvivientes: uno de ellos quedó sobre calle en frente del inmueble, mientras el otro ingresó a través de un ventiluz y se tomó el tiempo para picar la pared y sacar las rejas.

Foto: Radio M&aacute;xima
Foto: Radio Máxima

Una vez dentro, se llevaron dos garrafas de 10 y 15 kilos, pero además cargaron una máquina de pulir que tiene un valor que ronda los 500.000 pesos y otra máquina manual para apretar el cuero, que es única para ese tipo de labor, que tiene un costo de unos 100.000 pesos. Además de unos diez mates con temática Argentina, que estaban elaborando a pedido. Todo asciendo a unos 2 millones de pesos.

Foto: Radio M&aacute;xima
Foto: Radio Máxima

Como los mates sustraídos eran un pedido de un cliente, son fácilmente rastreables. De hecho, Carboni expresó a El Argentino que “los estuvieron ofreciendo a 10.000 pesos y yo sólo de costo tengo 25.000 pesos”. Indicó que los ofrecieron a otros comercios del rubro y se trata de “mates exclusivos” de los cuales no hay otros en el mercado, y en Gualeguaychú es un rubro chico, donde todos quienes se dedican a ello se conocen.

 

Ahora sólo resta que se logre ubicarlos y se pueda recuperar parte de lo robado.

 

Temas:

Gualeguaychú Robo fábrica de mates
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso