Rompieron la pared, sacaron un ventiluz y robaron en una fábrica de mates

Delincuentes aprovecharon la soledad de la noche durante el fin de semana e ingresaron a una fábrica de mates ubicada en calles Churruarín y José Ingenieros en la ciudad de Gualeguaychú. El propietario relató que ya los tienen identificados porque trataron de venderle los mates a otros fabricantes.

El propietario del lugar, Mariano Carboni contó que se dieron cuenta del robo cuando los empleados “fueron a prender la garrafa y no estaba. Ahí nos dimos cuenta de todo lo que faltaba”.

Las cámaras de seguridad de un vecino captaron la presencia de los malvivientes: uno de ellos quedó sobre calle en frente del inmueble, mientras el otro ingresó a través de un ventiluz y se tomó el tiempo para picar la pared y sacar las rejas.

Foto: Radio Máxima

Una vez dentro, se llevaron dos garrafas de 10 y 15 kilos, pero además cargaron una máquina de pulir que tiene un valor que ronda los 500.000 pesos y otra máquina manual para apretar el cuero, que es única para ese tipo de labor, que tiene un costo de unos 100.000 pesos. Además de unos diez mates con temática Argentina, que estaban elaborando a pedido. Todo asciendo a unos 2 millones de pesos.

Foto: Radio Máxima

Como los mates sustraídos eran un pedido de un cliente, son fácilmente rastreables. De hecho, Carboni expresó a El Argentino que “los estuvieron ofreciendo a 10.000 pesos y yo sólo de costo tengo 25.000 pesos”. Indicó que los ofrecieron a otros comercios del rubro y se trata de “mates exclusivos” de los cuales no hay otros en el mercado, y en Gualeguaychú es un rubro chico, donde todos quienes se dedican a ello se conocen.

Ahora sólo resta que se logre ubicarlos y se pueda recuperar parte de lo robado.