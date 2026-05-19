Caso Loan: jueces recorrerán el naranjal a 705 días de la desaparición

El Tribunal Oral Federal realizará una inspección ocular en El Algarrobal con uno de los acusados presentes. También recorrerán el sitio donde apareció un botín y el hotel al que llevaron a familiares del niño.
A 705 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el Tribunal Oral Federal volverá este martes al paraje correntino de El Algarrobal para realizar una inspección ocular en los lugares clave de la investigación por la presunta sustracción del niño de cinco años.
La medida judicial contará con la presencia de Bernardino Antonio Benítez, tío político de Loan y uno de los siete procesados que llegarán a juicio oral el próximo 16 de junio acusados de la desaparición del menor ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.
Según informó el tribunal, la finalidad de la recorrida será que “los jueces tomen conocimiento personal y directo de los lugares en que habrían acaecido las distintas fases de los hechos traídos a juicio”. La inspección se realizará sin interrogatorios y con testigos únicamente como apoyo para contextualizar los escenarios vinculados a la causa.
El recorrido que harán los jueces
La primera escala será el trayecto que une la vivienda de Catalina Peña, abuela de Loan, con el denominado naranjal, ubicado a unos 600 metros de la casa donde el niño compartió un almuerzo familiar el día de su desaparición.
Posteriormente, la comitiva judicial se trasladará al lugar donde apareció uno de los botines que Loan llevaba puestos aquel 13 de junio. El calzado fue encontrado al día siguiente por Laudelina Peña y su hija Macarena, aunque los investigadores sostienen que habría sido “plantado” para reforzar la hipótesis de que el niño se perdió solo en una zona de montes y lagunas.
El último punto de la inspección será el hotel Despertar del Iberá, en la zona urbana de 9 de Julio. Allí fueron llevadas Camila Núñez, Macarena Peña y algunos de los chicos que habían participado de la excursión al naranjal, en medio de maniobras que la Justicia consideró orientadas a entorpecer la investigación.
Los acusados y el inicio del juicio
Desde la Fiscalía Federal adelantaron que seis fiscales participarán de la medida judicial, mientras continúa pendiente una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la cantidad de acusadores habilitados para intervenir en el juicio oral.
Además, el tribunal dejó establecido que los testigos convocados para la inspección no podrán ser interrogados durante el recorrido, ya que deberán declarar formalmente más adelante durante el debate oral y público.
La custodia del operativo fue delegada en Gendarmería Nacional, que tendrá a cargo el cierre perimetral en El Algarrobal para impedir el acceso de curiosos y medios de comunicación. También se solicitó apoyo a la Policía de Corrientes para ordenar el tránsito en cercanías del hotel de 9 de Julio.
Qué busca determinar la Justicia
La fiscal adjunta Tamara Pourcel explicó que la medida no constituye una reconstrucción formal de los hechos, sino “una reproducción secuencial de lo que pasó” para que los magistrados puedan evaluar distancias, tiempos y características de los lugares vinculados al caso.
El próximo 16 de junio comenzará el juicio contra Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Maciel, todos acusados como coautores de la sustracción de Loan.
En paralelo, otras diez personas serán juzgadas por presunto encubrimiento y maniobras para desviar la investigación. Entre ellas se encuentra Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, imputado por delitos como privación ilegítima de la libertad, estafa, suministro de estupefacientes y usurpación de títulos.