Tren chocó a un camión y hubo incidentes por vecinos que intentaron llevarse la carga

El accidente ocurrió en un paso a nivel de Pilar y provocó demoras en la línea San Martín. Tras el impacto, decenas de personas intentaron retirar bebidas desparramadas sobre las vías y se produjeron forcejeos.
Un tren de la línea San Martín chocó este martes por la mañana contra un camión en un paso a nivel de Pilar y el episodio derivó en momentos de tensión cuando vecinos intentaron llevarse parte de la carga que había quedado desparramada sobre las vías y la calle.
El siniestro ocurrió alrededor de las 7.50 en el paso a nivel Kirchner, ubicado cerca del microestadio municipal sobre calle Mercedes, cuando una formación ferroviaria que se dirigía hacia Capital Federal impactó contra un camión Ford Cargo.
Como consecuencia del choque, el vehículo de carga perdió gran cantidad de bebidas, que quedaron esparcidas sobre el asfalto y las vías, mientras que el servicio ferroviario debió interrumpirse parcialmente entre Retiro y Pilar, ya que las formaciones no podían llegar hasta la estación Cabred.
Versiones contrapuestas sobre las barreras
De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, las señales lumínicas y sonoras del cruce ferroviario no funcionaban al momento del accidente, situación que habría provocado que el camión avanzara sobre las vías.
Sin embargo, desde Trenes Argentinos aseguraron que las barreras estaban bajas cuando ocurrió el impacto y confirmaron que se iniciarán las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.
Pese a la violencia del choque, no se reportaron heridos de gravedad. En tanto, personal ferroviario y equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en el lugar para remover el camión y liberar la circulación.
Corridas y forcejeos por la mercadería
Pasadas las 10 de la mañana, una grúa comenzó las tareas de remoción del vehículo siniestrado, aunque la situación se complicó cuando varias personas llegaron hasta la zona para intentar llevarse parte de las bebidas desparramadas.
Algunos vecinos cargaron productos a mano y otros utilizaron carretillas, lo que derivó en forcejeos y discusiones con personal de seguridad privada que custodiaba la carga.
Las imágenes registradas en el lugar mostraron botellas y cajones esparcidos a lo largo de las vías mientras continuaban las maniobras para normalizar tanto el tránsito vehicular como el servicio ferroviario de la línea San Martín.