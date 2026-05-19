Hallaron muerto al dueño de un bar y detuvieron a su hijo  

El dueño de un reconocido bar de la ciudad de Rosario, fue hallado muerto este lunes por la tarde en su dormitorio con una herida de arma de fuego en el abdomen. La víctima identificada como Hugo Dante Grasso, de 61 años, era propietario de Pagos del Sur, ubicado en la zona de avenida San Martín y Uriburu.

La fiscal que interviene en el caso dejó momentáneamente detenido a su hijo, de 34 años, mientras avanza la investigación con la realización de pericias.

Efectivos de la Policía llegaron al domicilio de Grasso, en Bonpland al 800, tras una llamada por una supuesta autodeterminación. Allí, encontraron el cuerpo del hombre, que estaba sobre la cama con un impacto de bala. Su hijo señaló ante los agentes que estaba en el living, cuando escuchó un estruendo, fue a la pieza de su padre y lo vio herido, indica Rosario 3.

La fiscal Paula Barros convocó al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones para la toma de testimonios y relevamiento de la escena.

Con la inspección de la casa, empezaron a notar algunos detalles incompatibles con el testimonio del testigo principal. Principalmente, notaron que pudo haberse desarrollado alguna acción posterior al deceso para modificar las condiciones de la vivienda.

Ante estas dudas, la fiscal Paula Barros dispuso el traslado del hijo de Grasso bajo custodia. La funcionaria del MPA también solicitó que se le realice un dermotest para determinar si había manipulado algún arma de fuego. El resultado de este peritaje era una de las claves para decidir si quedaba en libertad o lo detenían por la comisión de algún delito al margen de la hipótesis del suicidio.

El revólver calibre 32 usado para el hecho fue incautado y será sometido a pericias.