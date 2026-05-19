Juicio contra Airaldi: testimonio clave complicó al acusado, audios y protección a la secretaria

El juicio contra Leonardo Airaldi por presunto narcotráfico atravesó este martes una de sus jornadas más relevantes en el Tribunal Oral Federal, donde el fiscal federal auxiliar Juan Sebastián Podhainy brindó detalles sobre las declaraciones, las pruebas presentadas y el avance del proceso judicial que involucra al productor rural de Diamante acusado de integrar y financiar una organización dedicada al comercio de estupefacientes.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado Federal y estuvo centrada en la ampliación de indagatoria de Airaldi, considerado uno de los principales acusados de la causa. Durante la jornada también declararon otros imputados vinculados al expediente, mientras las partes continuaron incorporando pruebas testimoniales y documentales.

En diálogo con Elonce, Podhainy explicó que “en el día de hoy estaba previsto que declaren tres de los procesados” y destacó especialmente el testimonio de María Soledad Cáceres, actualmente de apellido Touzet, quien realizó una declaración que calificó como “estremecedora”.

Un testimonio que impactó en la audiencia

Según relató el fiscal auxiliar, la mujer sindicó a Airaldi como una persona “bastante violenta” y sostuvo que había sido amenazada en numerosas ocasiones. “Ella manifestó que Airaldi la amenazó innumerables veces, incluso con dispararle un tiro entre ojo y ojo”, indicó Podhainy al describir parte de lo expuesto durante la audiencia.

El representante del Ministerio Público Fiscal reveló además que la testigo llegó a implorar al tribunal que el acusado no recuperara la libertad. “Confiaba en que no iban a soltar a ese animal”, expresó la mujer durante su declaración, según reprodujo el funcionario judicial.

La mujer relató que “en ciertas ocasiones Airaldi, le encargó que lleve, lo que ella intuía que podía ser materiales estupefacientes a Juan Herbes, que es otro de los procesados y uno de los responsables de mayor jerarquía, por debajo de Airaldi”, dijo el fiscal auxiliar.

Contundente testimonio

Asimismo, la mujer también sostuvo que, en ocasiones, “Airaldi había comprado combustible para para aviones y reconoció también un vínculo con Diego Torres, que es el puestero prófugo en el domicilio de quien se encontraron 30 kilos de cocaína y dio cuenta de las instrucciones que Airaldi, le daba para que ella se comunique con Torres y le brinde novedades respecto de qué iba ocurriendo en el lugar donde trabajaba, que es en la isla del Pillo”, relató Podhainy a Elonce.

“Es una persona que se manifestó con muchísimo temor respecto de cualquier tipo de represalia que pueda adoptar el acusado y por eso, dijo que deseaba que Airaldi continúe bajo este régimen de sistema integral para detenidos de alto riesgo”, sostuvo el fiscal sobre el testimonio.

El temor evidenciado por la declarante derivó en una serie de medidas especiales dispuestas por el tribunal. “Se dispusieron medidas de protección atento al estado de preocupación y mucha congoja que tenía esta mujer”, confirmó Podhainy, quien señaló además que la solicitud fue acompañada por la Procunar y la defensa de la propia imputada.

La figura del arrepentido y las medidas de protección

Durante la entrevista, el fiscal explicó que la situación de la mujer podría encuadrarse dentro de la figura legal del arrepentido prevista en la Ley 27.304. “Claramente el tribunal así lo hizo porque se dispusieron estas medidas de protección conforme lo establece la ley para quienes se arrepienten”, sostuvo.

El fiscal federal auxiliar Juan Sebastián Podhainy.

No obstante, aclaró que todavía restan instancias probatorias y nuevas declaraciones testimoniales. “Todavía resta prueba por producir y días de audiencia de testigos, pero sin lugar a dudas ha sido un testimonio que deberá ser necesariamente valorado”, agregó.

La mujer se encuentra procesada en la causa como coautora del delito de comercio de estupefacientes. Según detalló Podhainy a Elonce, mantenía un vínculo estrecho con Airaldi y cumplía tareas vinculadas a cuestiones administrativas y personales.

“Era la secretaria de asuntos relacionados con las actividades que él desempeñaba, vinculadas a cuestiones familiares y compras”, explicó el fiscal. Sin embargo, durante su exposición también brindó detalles sobre presuntos movimientos vinculados al narcotráfico.

Combustible para aviones y paquetes sospechosos

Entre los elementos mencionados durante la audiencia, la testigo afirmó que Airaldi le habría encargado trasladar paquetes hacia otro imputado de apellido Herbes. “Ella intuía que podían ser materiales estupefacientes”, señaló Podhainy.

Leonardo Airaldi.

Además, indicó que la mujer reconoció episodios relacionados con la compra de combustible para aeronaves y vínculos con Diego Torres, un puestero prófugo en cuyo domicilio fueron hallados 30 kilos de clorhidrato de cocaína.

El fiscal detalló que la testigo relató instrucciones que recibía para mantenerse en contacto con Torres y comunicar novedades sobre movimientos en la zona de islas donde trabajaba. “Ella daba novedades respecto de cómo iban ocurriendo las cosas en el lugar donde él trabajaba”, explicó.

La investigación judicial sostiene que Airaldi habría tenido un rol central dentro de una organización dedicada al comercio de estupefacientes en Paraná, Diamante y sectores insulares del río Paraná.

La acusación contra Airaldi

“Airaldi está acusado como organizador y financista de un grupo de personas que se dedicaban al comercio de estupefacientes”, sostuvo Podhainy durante la entrevista brindada en un cuarto intermedio de la audiencia.

Jueza Noemí Berros.

El expediente también incorpora como uno de los hechos principales el hallazgo de 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, localidad santafesina ubicada frente a Diamante. Esa causa fue unificada con el proceso que se tramitaba en Entre Ríos.

La investigación federal considera que existía una estructura organizada para la distribución y comercialización de drogas, con distintos roles asignados y conexiones entre ambas provincias.

Mientras tanto, Airaldi amplió su declaración indagatoria durante la jornada. Según adelantó el fiscal auxiliar, el acusado ya había manifestado que no respondería preguntas de la fiscalía ni del tribunal.

Audios, escuchas y pruebas incorporadas al juicio

Otro de los puntos relevantes mencionados por Podhainy fueron las escuchas telefónicas y audios incorporados como prueba durante las audiencias anteriores. Parte de ese material trascendió públicamente luego de ser reproducido en el debate oral. “Son audios que fueron proyectados en audiencia y que se desarrollaron en las declaraciones del personal de investigación de la Policía de Entre Ríos”, explicó.

El fiscal federal auxiliar Juan Sebastián Podhainy.

De acuerdo a lo señalado por el fiscal, en esas conversaciones se escucharían instrucciones vinculadas al movimiento, almacenamiento y comercialización de droga en distintas localidades entrerrianas. “Hacen referencia al rol que tenía Airaldi en dar instrucciones y en cómo movían el estupefaciente en distintas zonas de Paraná y Diamante”, afirmó Podhainy.

El contenido de las escuchas

El funcionario judicial señaló que algunas conversaciones aludían a maniobras de ocultamiento y calidad del material secuestrado. “Trascendió en los medios periodísticos que el material debía ser enterrado, que servía para fumar y que era de muy buena calidad”, explicó.

Asimismo, indicó que uno de los involucrados reconocía en los audios haber vendido más de dos kilos de marihuana y adquirido otros cuatro kilos para fraccionar cocaína destinada a la venta. “Todo eso había sido suministrado por Airaldi para su posterior comercialización”, sostuvo el fiscal federal auxiliar al referirse al contenido de las pruebas.

Para la acusación, las escuchas constituyen una pieza central dentro del contexto probatorio que intenta demostrar la existencia de la organización criminal investigada.

Vecinos, temor y continuidad del juicio

Podhainy también mencionó declaraciones de integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron de la investigación. Según indicó, varios vecinos evitaban identificarse por miedo, aunque aseguraban conocer las actividades que se desarrollaban en determinados lugares vinculados a la causa.

“Los vecinos reconocían que en el bar Mandela, señalado como centro neurálgico de venta de estupefacientes según la hipótesis de la investigación, se comercializaban tóxicos”, relató.

El juicio continuará el próximo 28 de mayo con nuevas declaraciones testimoniales relacionadas tanto con la causa de Paraná como con el expediente vinculado al hallazgo de cocaína en Santa Fe.

En las próximas jornadas también se espera la incorporación de nuevos elementos probatorios y más testimonios de investigadores y personas vinculadas al caso, en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en la región en materia de narcotráfico.