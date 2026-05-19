Falleció Julio Federik, destacado abogado penalista y figura cultural de Entre Ríos

La muerte del abogado Julio Federik, a los 76 años, provocó pesar en ámbitos judiciales, políticos y culturales de Entre Ríos. El reconocido penalista falleció este martes 19 de mayo en Paraná, ciudad donde desarrolló gran parte de una trayectoria marcada por el derecho, la docencia y la producción literaria.

Federik fue considerado una de las figuras más influyentes del ámbito jurídico entrerriano. Su nombre quedó ligado de manera directa a la reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos y a distintas transformaciones institucionales impulsadas en la provincia durante las últimas décadas. Además, tuvo participación destacada en causas de repercusión nacional, entre ellas la investigación judicial vinculada al atentado contra la AMIA.

El letrado había nacido en Paraná el 17 de junio de 1949. Cursó sus estudios en la Escuela Normal y en el Colegio La Salle, para luego graduarse como abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, institución en la que también ejerció la docencia.

Un jurista con fuerte influencia institucional

A lo largo de su carrera, Federik construyó un perfil de abogado especializado en derecho penal, aunque su actividad trascendió ampliamente el ejercicio profesional tradicional. Fue convencional constituyente en la reforma constitucional entrerriana de 2008 y participó en la incorporación de normas vinculadas al sistema acusatorio y a la Fiscalía Anticorrupción.

Su aporte más reconocido fue la elaboración del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos, considerado una pieza central para la modernización de la administración judicial en la provincia. Aquella tarea lo posicionó como una referencia técnica en materia procesal penal y derivó posteriormente, en la elaboración de propuestas similares a nivel nacional.

También intervino en causas de alta sensibilidad pública. En el atentado a la AMIA actuó como abogado querellante representando a familiares de víctimas, en un expediente que él mismo definió como “el caso más largo y comprometido” de su trayectoria profesional.

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La defensa de causas emblemáticas

En Entre Ríos, uno de los casos que más lo vinculó con la sociedad fue la representación legal de la familia de Fernanda Aguirre, la adolescente desaparecida en San Benito en 2004. Federik acompañó durante años la búsqueda de respuestas y participó activamente en las distintas instancias judiciales de la causa.

Quienes compartieron ámbitos académicos y judiciales con él destacaron su capacidad argumentativa, su formación intelectual y su fuerte compromiso con el debate público sobre la justicia y las garantías constitucionales.

Además de su tarea jurídica, Federik mantuvo una intensa actividad vinculada a la escritura y la cultura. Publicó obras poéticas y ensayos, y en los últimos meses había recibido un reconocimiento institucional por su aporte literario y cultural en Entre Ríos.

La faceta literaria y cultural

En febrero de este año, la Editorial de Entre Ríos publicó “Entre ríos y la vida”, una selección de textos poéticos de su autoría incorporada a la colección Homenajes. La obra reunió parte de su recorrido creativo y consolidó el reconocimiento de Federik como una voz relevante dentro de la literatura provincial.

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La Cámara de Diputados de Entre Ríos también había aprobado recientemente un reconocimiento a su trayectoria personal y profesional. En aquella declaración legislativa se destacó su “invaluable aporte jurídico, literario y cultural”, así como su influencia en el desarrollo institucional entrerriano.

En el ámbito artístico, parte de sus poemas llegaron incluso a ser musicalizados, ampliando la difusión de su obra más allá de los círculos literarios. A ello se sumó otra de sus pasiones: la esgrima, disciplina en la que se destacó durante su juventud y que integró como parte del seleccionado nacional.

Un legado que atravesó generaciones

La figura de Julio Federik logró trascender generaciones dentro y fuera del ámbito judicial. Sus intervenciones públicas, artículos y análisis sobre el funcionamiento de la justicia lo convirtieron durante décadas en una voz de consulta permanente en Entre Ríos y el país.

En entrevistas y exposiciones solía insistir en la necesidad de modernizar el sistema judicial y fortalecer los mecanismos de investigación penal. Esa visión quedó reflejada tanto en su trabajo legislativo como en su actuación profesional y académica.

Su fallecimiento generó repercusiones inmediatas entre dirigentes políticos, abogados, magistrados, docentes y referentes culturales que lo despidieron como uno de los intelectuales más influyentes de la provincia.

Con su muerte, Entre Ríos perdió a un jurista reconocido a nivel nacional, pero también a un hombre profundamente ligado a la cultura, las letras y la vida pública provincial.