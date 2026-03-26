La Cámara de Diputados reconoció la trayectoria jurídica y cultural de Julio Federik

La Cámara de Diputados impulsó un reconocimiento a Julio Federik por su aporte al derecho, la docencia y la cultura. El proyecto resalta su influencia en el sistema normativo y su extensa trayectoria profesional.
El reconocimiento a Julio Federik fue impulsado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos a partir de un proyecto presentado por la diputada provincial Carola Laner, quien propuso declarar de interés legislativo la trayectoria personal y profesional del jurista por su aporte jurídico, literario y cultural a la comunidad.
La iniciativa destacó que el alcance de su labor “lo posiciona como una de las personalidades más influyentes de la provincia de Entre Ríos”, en función de su extensa carrera en el ámbito del derecho y su incidencia en el desarrollo institucional.
En ese sentido, la legisladora subrayó su rol como formador de profesionales y su impacto en el sistema normativo, al considerar que su aporte fue “estructural para la Provincia y la Nación”.
Aportes al derecho y a la justicia
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la autoría del Código Procesal Penal de Entre Ríos, al que se definió como “una pieza jurídica fundamental para la administración de justicia”.
Asimismo, el documento resaltó la participación de Federik en el ámbito nacional e internacional, incluyendo su intervención en causas de alta sensibilidad social, como el caso AMIA.
Para la autora del proyecto, esta labor, junto a su desempeño como docente, avala “una carrera de excelencia en el ejercicio de la abogacía”.
Trayectoria institucional y cultural
El reconocimiento también incluyó su participación en la Convención Constituyente de 2008, considerada por la diputada como “un hito que consolidó la organización institucional de nuestra provincia”.
En paralelo, se destacó su producción literaria, que fue definida como “prolífica”, y que recientemente se materializó en la publicación del volumen Entre ríos y la vida a través de la Editorial de Entre Ríos.
La obra poética de Federik fue señalada como un aporte significativo a la cultura provincial, consolidándolo como un referente de las letras entrerrianas.
Literatura, música y deporte
El proyecto también remarcó que parte de su producción trascendió el formato impreso al ser musicalizada por el maestro Juan Pablo Carrivali, lo que amplió su alcance artístico. Además, la diputada resaltó su faceta deportiva como esgrimista, disciplina en la que se destacó en florete, espada y sable.
Este aspecto fue valorado como un ejemplo de constancia y valores, que complementan su perfil humanístico y su trayectoria profesional.
Un reconocimiento integral
Finalmente, Laner sostuvo que “por su invaluable aporte al derecho penal, su rol como formador de abogados, su contribución a la cultura provincial a través de la literatura y su conducta ciudadana” resulta justo declarar de interés legislativo su trayectoria.
El proyecto fue acompañado por un amplio grupo de legisladores, entre ellos Lénico Aranda, Lorenza Arrozogaray, Mariana Bentos, Sergio Castrillón, Silvio Gallay, Mauro Godein, José María Kramer, Marcelo López, Jorge Maier, Susana Pérez, Rubén Rastelli, Fabián Rogel, María Elena Romero, Bruno Sarubi, Yari Sayler, Laura Stratta, Carolina Streitenberger, Noelia Taborda, Erica Vázquez y Andrea Zoff.
De esta manera, la Cámara de Diputados avanzó en el reconocimiento a una figura destacada del ámbito jurídico y cultural de Entre Ríos.