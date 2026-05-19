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Sociedad Un joven falleció en una vivienda

Investigan la muerte de una persona con discapacidad en Concepción del Uruguay

La muerte de una persona con discapacidad generó preocupación entre vecinos por el despliegue policial y sanitario registrado en un barrio de Concepción del Uruguay.

19 de Mayo de 2026
Fallecimiento en una vivienda.
Fallecimiento en una vivienda. Foto: (La Pirámide).

REDACCIÓN ELONCE

La muerte de una persona con discapacidad generó preocupación entre vecinos por el despliegue policial y sanitario registrado en un barrio de Concepción del Uruguay.

La muerte de una persona con discapacidad era investigada este lunes en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Suipacha y San Lorenzo, en la ciudad de Concepción del Uruguay.

 

El hecho provocó preocupación entre vecinos de la zona debido al importante despliegue de efectivos policiales y la presencia de una ambulancia, cuyo personal constató el fallecimiento de la persona en el domicilio particular.

 

Actuaciones policiales

 

Según se informó, el deceso habría ocurrido por causas naturales, aunque igualmente se realizaron las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del hecho.

 

En el lugar trabajó personal policial llevando adelante las tareas correspondientes, mientras que los movimientos de móviles y uniformados despertaron inquietud entre quienes residen en el sector, consignó La Pirámide.

Temas:

Concepción del Uruguay discapacidad fallecimiento
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