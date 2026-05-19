Retuvieron un tour de compras por presunto contrabando en Corrientes

Pasajeros que viajaban desde Encarnación hacia Corrientes denunciaron que permanecieron varias horas retenidos en una base de Prefectura Naval. El operativo se realizó por presunta infracción a la ley de contrabando.
Un tour de compras que viajaba desde Encarnación, Paraguay, hacia la ciudad de Corrientes fue retenido en Paso de la Patria en el marco de un operativo por presunto contrabando. Los pasajeros denunciaron que permanecieron varias horas demorados mientras se realizaban controles sobre la mercadería transportada.
El procedimiento se desarrolló en una base de Prefectura Naval Argentina ubicada en Paso de la Patria, luego de que el colectivo fuera interceptado en la zona de San Cosme durante la madrugada de este martes.
Según trascendió, el tour transportaba alrededor de 200 bultos con mercaderías adquiridas en Paraguay.
Reclamos de los pasajeros
Rebeca Díaz, una de las pasajeras, relató en diálogo con medios correntinos las dificultades atravesadas durante el operativo. “Nos pararon a las 02:30 en San Cosme y nos trajeron a Prefectura Naval de Paso de la Patria”, expresó.
La mujer indicó que el personal les informó que debían escanear la carga para verificar si transportaban cigarrillos, drogas o artículos electrónicos.
Según el testimonio de la pasajera, el personal a cargo del operativo les solicitó dejar los bultos para avanzar con la inspección. “Nos pusimos de acuerdo con todos los pasajeros que no podíamos dejar nuestra mercadería sin que ellos se fijen qué tenemos adentro”, manifestó Díaz.
Además, cuestionó que permanecieran durante horas al aire libre mientras aguardaban la llegada de otras fuerzas de seguridad.
Investigación por presunto contrabando
De acuerdo a la información difundida por medios locales, el procedimiento se realizó en el marco de la ley de contrabando debido a la gran cantidad de mercadería transportada por el tour de compras.
Los pasajeros habían partido desde Encarnación y tenían como destino final la ciudad de Corrientes.
Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo secuestro de mercadería ni personas detenidas tras el operativo realizado en Paso de la Patria.