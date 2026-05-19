La provincia invierte casi $20 millones en obras para una escuela de Villa Paranacito

El Gobierno de Entre Ríos ejecuta una serie de trabajos de infraestructura en la escuela nocturna Nº 2 Luis María Drago de Villa Paranacito, en el departamento Islas del Ibicuy, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y optimizar los espacios de aprendizaje.

La intervención forma parte del plan de obras impulsado por la provincia para fortalecer establecimientos educativos que presentan necesidades estructurales prioritarias.

Según se informó oficialmente, las tareas abarcan mejoras sanitarias, eléctricas, de gas e impermeabilización, además de distintas reparaciones vinculadas al funcionamiento general del edificio ubicado sobre avenida Entre Ríos 242.

Qué obras se realizan

El proyecto fue elaborado tras un relevamiento efectuado por el equipo zonal de Arquitectura del departamento y contempla intervenciones consideradas urgentes para garantizar mejores condiciones dentro del establecimiento.

Entre los trabajos previstos aparece la impermeabilización de la terraza para evitar filtraciones y acumulación de agua en las aulas, además de generar aislaciones térmicas e hidrófugas en la cubierta.

Escuela en Villa Paranacito.

También se avanza con una nueva instalación de gas mediante cañerías conectadas a un gabinete de garrafas ubicado en el exterior del edificio.

Además, se adecuará el sector de cocina para permitir la instalación de un horno y mejorar el funcionamiento del espacio utilizado diariamente por la comunidad educativa de Villa Paranacito.

Mejoras sanitarias y eléctricas

La obra también incluye una nueva instalación de agua desde el tanque de reserva del Complejo Educativo hacia la cocina de la escuela.

Según explicaron desde el Gobierno provincial, el objetivo es asegurar un abastecimiento adecuado y mejorar la presión del sistema interno.

En paralelo, se ejecutan ampliaciones en la instalación eléctrica y reparaciones en sanitarios para optimizar las condiciones generales del edificio.

Los trabajos demandan una inversión provincial de 19.397.585 pesos y están a cargo de la firma José Luis González.