Realizaron mejoras sanitarias y edilicias en una escuela rural de Villaguay

El gobierno de Entre Ríos llevó adelante una serie de mejoras edilicias y sanitarias en la escuela rural N° 14 “Santiago del Estero”, ubicada en Lucas Norte, departamento Villaguay, donde asisten 160 estudiantes de nivel inicial, primario y secundario.

Los trabajos demandaron una inversión provincial de 31 millones de pesos y estuvieron orientados a optimizar las condiciones de funcionamiento y seguridad del establecimiento educativo.

La institución se encuentra emplazada sobre la ruta provincial N° 20, a unos 55 kilómetros de la ciudad de Villaguay, y comparte instalaciones con la escuela secundaria N° 11 “Salustiano Segovia”.

Qué trabajos realizaron en la escuela

La obra incluyó la construcción de un pozo absorbente compuesto por cámaras de inspección y un lecho nitrificante, además de la reparación de los desagües en el sector de cocina.

También se ejecutaron mejoras en la vivienda destinada al director del establecimiento, la instalación de un termotanque en el comedor escolar y tareas de pintura en los sectores intervenidos.

Desde el Gobierno provincial explicaron que la intervención abarcó una superficie total de 145 metros cuadrados y surgió a partir de un relevamiento técnico realizado por el equipo zonal de Arquitectura del departamento Villaguay.

Destacan la inversión en infraestructura escolar

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la continuidad de las inversiones en infraestructura educativa y remarcó la importancia de mejorar las condiciones de los establecimientos escolares de la provincia.

“Con cada obra que se concreta, se suman espacios más funcionales y, sobre todo, seguros para el aprendizaje de los entrerrianos”, expresó el funcionario.

Además, señaló que fortalecer la infraestructura escolar sigue siendo una de las prioridades del Gobierno provincial para mejorar el sistema educativo entrerriano.