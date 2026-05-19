Protección de las infancias: conformarán una mesa de diálogo para abordar consumos problemáticos

“Es una temática que atraviesa a las infancias y que tiene como consecuencia final el daño en la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes", indicaron durante el encuentro entre la intendenta Romero y autoridades de la Defensoría de Derechos de Niños y Adolescentes.
La intendenta Rosario Romero recibió a autoridades de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para abordar la problemática y diagramar trabajos en conjunto en la ciudad.
La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es una institución de derechos humanos públicos, independientes, autónomos, autárquicos y federales de la República Argentina que vela por el reconocimiento, respeto y restitución de los derechos de las niñeces y adolescencias por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.
“Abordamos objetivos que vienen trabajando en la prevención de las infancias, las niñeces, no solamente de los consumos problemáticos en sentido amplio, sino también para el cuidado de la salud mental. Trazamos puntos en común, nos pusimos objetivos y trabajaremos con las resoluciones que la Defensoría expide y en particular herramientas legislativas del Consejo Deliberante y de gestión para políticas públicas desde Ejecutivo Municipal”, sostuvo la concejala Luisina Minni quien fue parte del encuentro.
Una de las propuestas fue entablar una mesa de diálogo con las organizaciones para trabajar en los territorios, los consumos problemáticos. “Es una temática que atraviesa a las infancias y que tiene como consecuencia final el daño en la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el Municipio se impulsan iniciativas como Construir Valores que se podrán ampliar con estas propuestas entendiendo que esta temática tiene que quedar incluida dentro de clubes y organizaciones de la sociedad civil”, sostuvo Minni.
Por su parte, Marcelo Greco, director de Relaciones Institucionales de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, destacó: “Nuestro trabajo es velar por la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La intendenta, a la cual le estamos muy agradecidos por recibirnos, está muy preocupada por las situaciones que los afectan, como la salud mental, los entornos digitales y demás. Es importante interactuar e intercambiar opiniones con los municipios”, destacó.
“Charlamos mucho sobre la agenda que planteamos desde la Defensoría, como los consumos problemáticos, las apuestas en línea, la afectación de la salud mental y algunas líneas de intercambio de experiencia que nosotros hemos implementado con otros municipios para proteger no solo el medio ambiente, sino también la vida y la dignidad de las niñas y sus familias”, contó Greco.
Del encuentro también participaron Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano; Beatriz Echevarría, jefa de Área de Coordinación con Organizaciones Sociales; y Marisa Paira, referente del área federal de la Defensoría.