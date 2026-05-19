“Si hay barreras, debemos seguir formando”: realizaron una jornada de capacitación sobre discapacidad

Una jornada de capacitación sobre discapacidad y políticas públicas se desarrolló este martes en la Vieja Usina de Paraná con la participación de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La actividad fue impulsada por el Instituto Provincial de Discapacidad de Entre Ríos (Iprodi) junto a representantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y tuvo como eje central la transversalidad de la discapacidad dentro del diseño y la implementación de políticas públicas.

Durante el encuentro se abordaron herramientas vinculadas al modelo social y de derechos humanos de la discapacidad, además de estrategias orientadas a fortalecer la inclusión en distintos ámbitos del Estado.

El objetivo de la capacitación

El director del Iprodi, Diego Vélez, explicó que la propuesta busca darle “un marco más institucional” al trabajo que viene desarrollándose en la provincia sobre buenas prácticas vinculadas a discapacidad.

“Desde el equipo del Iprodi se pusieron en contacto con representantes de la Asociación Civil ACIJ y la idea es justamente poder empezar a capacitar y formar en todo lo que tenga que ver con discapacidad”, sostuvo.

Por su parte, la codirectora de ACIJ, Celeste Fernández, señaló que la jornada de capacitación estuvo dirigida especialmente a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.

Jornada de capacitación.

“Todos esos poderes tienen un rol esencial en la transformación de las culturas estatales que impactan sobre el derecho de las personas con discapacidad”, remarcó.

Qué temas se trabajaron

Fernández explicó que durante la actividad se profundizó sobre el modelo de derechos humanos de la discapacidad y su aplicación concreta en políticas públicas.

“Con Eduardo vamos a estar conversando sobre el modelo social de la discapacidad y luego aterrizando esos principios generales a temas concretos para que los funcionarios se puedan llevar herramientas más tangibles”, indicó.

A su turno, el abogado de ACIJ Eduardo Quiroga detalló que la organización trabaja desde hace años en la promoción de derechos de personas con discapacidad tanto en Argentina como a nivel regional.

Eduardo Quiroga, Celeste Fernández y Diego Vélez.

Además de instancias de formación, señaló que desarrollan tareas vinculadas al análisis de políticas públicas, litigios e incidencia institucional.

Inserción laboral y preocupación por políticas nacionales

Durante la jornada de capacitación también se abordó la situación actual de la inserción laboral de personas con discapacidad dentro del Estado provincial.

En ese sentido, Vélez explicó que continúan trabajando para conocer cuántas personas con discapacidad forman parte actualmente de la administración pública provincial.

“Estamos tratando de abordar distintas maneras para poder tener ese relevamiento y ver de qué manera podemos llegar a completar el 4% o si ya lo estamos cumpliendo”, sostuvo en referencia al cupo establecido por ley.

Además, remarcó la importancia de priorizar las capacidades de cada persona. “Siempre tenemos que buscar y velar por tratar de resaltar lo que es la capacidad de la persona y no la discapacidad en sí”, afirmó.

Por otro lado, Fernández expresó preocupación por el contexto nacional vinculado a políticas sobre discapacidad, especialmente en materia de pensiones y prestaciones básicas, y advirtió sobre posibles vulneraciones de derechos.