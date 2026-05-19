 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Nuevos detalles de la autopsia de Ángel: infección pulmonar y múltiples traumatismos craneales

La autopsia al niño fallecido en Comodoro Rivadavia detectó más de 20 lesiones cerebrales. La querella sostuvo que las pericias exponen “una historia de violencia crónica”.

19 de Mayo de 2026
Ángel López
Ángel López

La autopsia al niño fallecido en Comodoro Rivadavia detectó más de 20 lesiones cerebrales. La querella sostuvo que las pericias exponen “una historia de violencia crónica”.

Nuevos detalles de la autopsia de Ángel López, el niño que murió en Comodoro Rivadavia mientras estaba bajo el cuidado de su madre y su padrastro, profundizaron la conmoción por el caso y sumaron elementos clave a la investigación judicial.

 

El informe elaborado por el Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut determinó que el menor falleció por “un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico debido a un proceso infeccioso por foco pulmonar en concomitancia con traumatismos craneoencefálicos”.

 

Además, los peritos detectaron más de 20 lesiones cerebrales distribuidas en distintas zonas de la cabeza, entre ellas regiones frontoparietales, temporales y occipitales. Del total de infiltraciones hemáticas relevadas, 12 fueron halladas solamente en la zona frontal.

 

Las conclusiones de la autopsia

De acuerdo a fuentes vinculadas a la causa, también se estableció la existencia de una “hipoperfusión tisular grave multifactorial” y un cuadro de “anoxia anóxica”, una condición que se produce cuando el cuerpo o el cerebro no reciben suficiente oxígeno.

 

Los investigadores consideran que esa falta de oxígeno podría haber sido la causa principal del daño cerebral sufrido por el niño y no un cuadro asociado al denominado síndrome del niño sacudido.

 

Ángel había sido trasladado a un hospital en grave estado, aunque finalmente murió pese a los intentos médicos por estabilizarlo.

 

La acusación de la querella

Tras conocerse el resultado preliminar de la autopsia, Roberto Castillo, abogado del padre del menor, apuntó contra el entorno familiar donde el niño permanecía bajo tutela.

“El informe forense demuestra una historia de violencia crónica durante el aislamiento al que la Justicia lo sometió dejándolo en manos de sus asesinos”, expresó el letrado a través de redes sociales.

 

Además, sostuvo que “no se trató de un accidente” y afirmó que “la evidencia forense demuestra una violencia reiterada ejercida contra una criatura absolutamente inocente”.

 

La investigación continúa en curso mientras la Justicia busca determinar las circunstancias exactas que derivaron en la muerte del niño y las posibles responsabilidades penales de las personas que estaban a cargo de su cuidado.

 

 

Temas:

Ángel López autopsia Ángel López Comodoro Rivadavia Chubut violencia infantil infección pulmonar
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso