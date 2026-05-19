GP de Canadá de Fórmula 1: días, horarios y cómo ver a Colapinto en Montreal

La F1 llega a Montreal con formato sprint y un fin de semana cargado de acción: aquí, el cronograma completo del GP de Canadá 2026, los horarios en Argentina, cómo es el circuito Gilles Villeneuve y dónde seguir en vivo a Franco Colapinto.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 vuelve a acelerar con una de las fechas más atractivas del calendario: el Gran Premio de Canadá, que se disputará del viernes 22 al domingo 24 de mayo en el mítico circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Y como si el trazado canadiense no ofreciera ya suficiente espectáculo, esta edición tendrá además formato sprint, lo que garantiza acción desde el primer día.
Todas las miradas estarán puestas también en Franco Colapinto, que buscará sumar más puntos importantes para Alpine en un trazado que suele entregar carreras impredecibles y muchas oportunidades para arriesgar. El año pasado, el bonaerense salió 13° en Montreal.
Cómo es el circuito Gilles Villeneuve de Montreal
El circuito canadiense está ubicado en la isla artificial de Notre Dame, dentro del parque Jean-Drapeau, y es considerado uno de los escenarios más veloces y exigentes de toda la F1.
Con largas rectas y frenadas muy agresivas, el circuito obliga a encontrar el equilibrio justo entre velocidad punta y estabilidad. Además, los muros están extremadamente cerca de la pista, por lo que cualquier error puede terminar en abandono.
La zona más famosa del circuito es la última chicana antes de la recta principal, donde aparece el histórico “Muro de los Campeones”, bautizado así en el 99 después de que tres campeones de la F1 (Damon Hill, Michael Schumacher y Jacques Villeneuve) terminaran contra la pared en el mismo fin de semana.
Datos del circuito Gilles Villeneuve
Longitud: 4,361 kilómetros
Curvas: 14
Vueltas: 70
Distancia total: 305,27 kilómetros
Días y horarios del GP de Canadá 2026 en Argentina
El formato sprint modifica por completo la dinámica tradicional del fin de semana: los equipos tendrán menos tiempo para probar configuraciones y cada sesión contará muchísimo desde el arranque.
Viernes 22 de mayo
Práctica libre: 13.30 a 14.30
Qualy sprint: 17.30 a 18.14
Sábado 23 de mayo
Carrera sprint: 13.00 a 13.30
Clasificación: 17.00 a 18.00
Domingo 24 de mayo
Carrera: 17.00
Dónde ver en vivo el GP de Canadá desde Argentina
El Gran Premio de Canadá podrá verse en Argentina a través de: Disney+ Premium, F1 TV y Fox Sports.
Así están las posiciones de la F1
1 Kimi Antonelli (Mercedes): 100
2 George Russell (Mercedes): 88
3 Charles Leclerc (Ferrari): 59
4 Lando Norris (McLaren): 51
4 Lewis Hamilton (Ferrari): 51
6 Oscar Piastri (McLaren): 43
7 Max Verstappen (Red Bull): 26
8 Oliver Bearman (Haas): 17
9 Pierre Gasly (Alpine): 16
10 Liam Lawson (RB): 10
11 Franco Colapinto (Alpine): 7
12 Arvid Lindblad (RB): 4
12 Isack Hadjar (Racing Bulls): 4
12 Carlos Sainz (Williams): 4
15 Gabriel Bortoleto (Sauber): 2
16 Esteban Ocon (Haas): 1
17 Alexander Albon (Williams): 0
17 Nico Hülkenberg (Sauber): 0
17 Valtteri Bottas (Cadillac): 0
17 Sergio Pérez (Cadillac): 0
17 Fernando Alonso (Aston Martin): 0
17 Lance Stroll (Aston Martin): 0
Así está el campeonato de Constructores
1 Mercedes: 180
2 Ferrari: 112
3 McLaren: 94
4 Red Bull: 30
5 Alpine: 23
6 Haas: 18
7 Racing Bulls: 14
8 Williams: 5
9 Audi: 2
10 Cadillac: 0
10 Aston Martin: 0