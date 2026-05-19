Neymar volverá al Mundial, pero Ancelotti le puso condiciones para su regreso

Las posibilidades de Neymar de disputar el próximo Mundial dieron un giro importante después de una conversación privada que mantuvo con Carlo Ancelotti, nuevo entrenador de la selección de Brasil.

Según reveló la prensa brasileña, el técnico italiano se comunicó directamente con el delantero del Santos para explicarle cuál será su rol dentro del nuevo proceso de la Verdeamarela y cuáles serán las condiciones para volver a integrar el plantel nacional.

La charla terminó siendo decisiva para el regreso de Neymar, que volverá a tener una oportunidad en Brasil después de casi tres años alejado de la selección.

Qué le dijo Ancelotti a Neymar

De acuerdo con la información publicada por Globo Esporte, la videollamada se realizó el jueves pasado y también contó con la participación de Rodrigo Caetano, director deportivo de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Durante la conversación, Ancelotti le aclaró al futbolista que ya no será el capitán del equipo y que tampoco tendrá garantizada la titularidad.

Además, el entrenador le explicó que el nuevo cuerpo técnico implementó cambios internos vinculados a la disciplina y el funcionamiento cotidiano del seleccionado.

Entre las modificaciones también aparecieron cuestiones relacionadas con la exposición mediática y el manejo de redes sociales alrededor del plantel.

La postura del delantero

Según trascendió, Neymar recibió el mensaje de manera positiva y se mostró dispuesto a adaptarse a las nuevas reglas establecidas por Ancelotti.

Esa predisposición terminó de convencer al técnico italiano, que desde el viernes ya consideraba prácticamente definida la convocatoria del delantero para el Mundial.

“Quiero ser claro y honesto: jugará si se lo merece”, sostuvo Ancelotti durante una conferencia de prensa posterior al anuncio oficial de la lista.

El entrenador agregó además que el atacante “tiene el mismo rol y las mismas obligaciones que los otros 25 jugadores” y remarcó que no piensa depositar toda la responsabilidad futbolística sobre un solo integrante del plantel.

Cómo llega Neymar físicamente

La Confederación Brasileña siguió de cerca el estado físico del jugador durante los últimos días debido a las molestias musculares que sufrió jugando para Santos frente a Coritiba.

Después de los estudios médicos correspondientes, se descartó una lesión de gravedad y finalmente se tomó la decisión de incluir a Neymar en la convocatoria definitiva en lugar de Joao Pedro.

Tras confirmarse oficialmente su regreso a la selección brasileña, Ancelotti reveló que el futbolista le envió un mensaje personal para agradecerle la confianza.