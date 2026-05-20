Hallaron cientos de animales marinos ocultos en un cargamento proveniente de Kenia

Más de 700 animales marinos exóticos fueron decomisados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza después de un operativo conjunto realizado por distintos organismos nacionales tras detectar un cargamento ingresado ilegalmente desde África.

La carga había llegado desde Kenia en un vuelo de Ethiopian Airlines y estaba compuesta por peces tropicales, pulpos, cangrejos y estrellas de mar que, según las autoridades, tenían como destino el circuito clandestino de comercialización.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección General de Aduanas, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Brigada de Control Ambiental, con apoyo técnico de especialistas de la Fundación Temaikèn.

Qué encontraron en el cargamento

Según detallaron las autoridades, el embarque estaba compuesto por 33 cajas que contenían fauna silvestre transportada en condiciones extremadamente precarias.

En total, fueron identificadas 102 especies diferentes de animales marinos, entre ellas peces cirujano, peces globo, peces león, peces mariposa y distintos invertebrados.

Los ejemplares permanecieron más de 120 horas encerrados en bolsas plásticas dentro del embalaje de transporte, situación que provocó la muerte de numerosos animales y dejó a otros en estado crítico.

Además, desde los organismos intervinientes indicaron que el cargamento no contaba con autorización oficial de la Subsecretaría de Ambiente, requisito obligatorio para el ingreso legal de fauna exótica al país.

El operativo de rescate

Ante la magnitud de la incautación, la Fundación Temaikèn debió montar un operativo especial de emergencia en su predio de Escobar para recibir a los sobrevivientes.

El trabajo demandó más de 28 horas ininterrumpidas y obligó a acondicionar diez piletones adicionales equipados con sistemas especiales de filtrado, calefacción y control químico del agua.

Los profesionales realizaron además más de 500 procedimientos individuales de aclimatación para intentar estabilizar a los animales marinos rescatados y reducir el impacto del traslado.

“Muchos ejemplares fueron extraídos de ecosistemas de arrecifes y llegaron al límite de supervivencia”, explicó Cristian Gillet, director de fauna de Fundación Temaikèn.

“Cada organismo necesitó procedimientos individuales de adaptación para reducir el shock asociado al transporte y aumentar sus posibilidades de sobrevida”, agregó.

El riesgo ambiental

Desde las autoridades remarcaron que el ingreso ilegal de fauna exótica representa un riesgo importante para la biodiversidad local debido a la posibilidad de generar invasiones biológicas y afectar ecosistemas naturales.

La Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre establece que toda importación de especies requiere permisos oficiales y habilita al Estado a impedir el ingreso de animales que puedan generar daños ambientales, sanitarios o económicos.