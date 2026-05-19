Tras el brote de hantavirus, buscan identificar animales portadores en Tierra del Fuego

Las autoridades sanitarias intensificaron la investigación por el brote de hantavirus detectado en el crucero HV Hondius con un operativo especial desplegado en Ushuaia para identificar posibles roedores portadores del virus.

El trabajo está a cargo de especialistas de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Doctor Carlos Malbrán, quienes viajaron a Tierra del Fuego para realizar tareas de vigilancia ambiental junto al Ministerio de Salud provincial.

La investigación se desarrolla en distintas zonas seleccionadas bajo criterios epidemiológicos y ecológicos, mientras continúa el monitoreo sobre los casos confirmados vinculados al brote de hantavirus.

Cómo es el operativo en Ushuaia

El equipo técnico lleva adelante capturas de roedores silvestres utilizando trampas especiales colocadas durante la noche y revisadas al día siguiente.

Según informaron las autoridades, los especialistas trabajan bajo estrictos protocolos de bioseguridad, utilizando mamelucos descartables, mascarillas de alta eficiencia, protección ocular y sistemas de respiración autónoma.

Entre las especies bajo análisis aparecen el Oligoryzomys longicaudatus, el Abrothrix hirta y el Abrothrix olivacea, considerados potenciales transmisores del virus.

Los ejemplares capturados son trasladados posteriormente a un laboratorio de campaña, donde se extraen muestras de sangre y tejidos para avanzar con estudios genéticos y serológicos.

Qué estudios realizan los especialistas

Las muestras obtenidas durante el operativo son conservadas a temperaturas extremas y enviadas luego al laboratorio central del Malbrán.

Allí se desarrollan análisis para detectar anticuerpos relacionados con el hantavirus y, en caso de resultados positivos, se realizan estudios moleculares mediante técnicas RT-PCR para identificar el genoma viral.

Posteriormente, la secuenciación genética permite determinar características de la cepa circulante y aportar información para la vigilancia epidemiológica.

El operativo se extenderá durante una semana y forma parte del seguimiento iniciado tras los contagios registrados en el crucero que partió desde Tierra del Fuego.

Qué dijo la OMS sobre el brote

En paralelo, la Organización Mundial de la Salud aseguró que el riesgo general continúa siendo bajo, aunque advirtió que podrían aparecer nuevos casos en los próximos días.

Hasta el momento se notificaron 10 contagios relacionados con el brote de hantavirus, entre ellos tres fallecimientos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo que las medidas implementadas permitieron contener parcialmente la situación, aunque remarcó que todavía se trabaja para reconstruir el origen exacto y la propagación del virus.