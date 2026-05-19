La pre-lista de los 35 jugadores que tendría reservada Lionel Scaloni para al Mundial 2026

A menos de un mes del Mundial 2026, se conoció que el entrenador de la Selección Argentina envió unas 35 notificaciones de cara a la convocatoria final. El plazo para presentar la lista final es el 30 de mayo.
Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio del Mundial 2026, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni ya se instaló en el predio de la AFA en Ezeiza para terminar de pulir los detalles de la lista que defenderá la corona, y para casi de forma inminente empezar los trabajos con los futbolistas.
En las últimas horas, la dirigencia dio el primer paso administrativo formal al emitir cerca de 35 notificaciones de reserva a los clubes del Viejo Continente. Sin embargo, la estrategia de la conducción técnica es clara: realizar el filtro definitivo antes de armar las valijas para evitar cortes dolorosos en medio de los entrenamientos.
En este marco, los escritorios de las principales ligas europeas comenzaron a recibir los comunicados oficiales firmados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Estas alertas de reserva obligatorias —aplicadas sobre un grupo seleccionado de aproximadamente 35 futbolistas— funcionan como un resguardo legal que exige la FIFA. De esta manera, el cuerpo técnico queda cubierto ante imprevistos físicos de último momento justo en el cierre del exigente calendario internacional.
Pese a la amplitud de este listado, la logística de la "Albiceleste" maneja una premisa tajante: bajo ningún punto de vista se hará viajar a los 35 preseleccionados hacia la Argentina. El desgaste acumulado de la temporada y la inmediatez del certamen obligan a optimizar las cargas de trabajo al máximo.
La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026
Según se conoció en las últimas horas, la intención de Scaloni y sus colaboradores es debatir los últimos dilemas tácticos en el búnker de Ezeiza y anunciar la lista definitiva de 26 jugadores esta misma semana.
Al concretar el recorte de manera previa, el plantel llegará al país sabiendo de antemano quiénes tienen su pasaje asegurado para el certamen en Norteamérica, previniendo el impacto anímico de desafectar jugadores durante las prácticas en el predio.
Las reuniones a puertas cerradas, que ya incluyeron un encuentro con el presidente de la institución, Claudio "Chiqui" Tapia, giran en torno al mapa clínico de los futbolistas.
Mientras la columna vertebral del equipo sale prácticamente de memoria, el cuerpo técnico analiza de cerca la evolución de algunas piezas clave que arrastraron molestias musculares en las últimas semanas, evaluando en paralelo el gran presente de las variantes del plano local y de mercados emergentes para terminar de completar los casilleros en duda.
Quiénes son los 35 reservados por Lionel Scaloni
Si bien no trascendieron los nombres de los 35, esta cifra no incluiría a futbolistas del fútbol local como Leandro Paredes o Gonzalo Montiel que tienen casi un pie adentro de la nómina. De todos modos, hay varios apellidos que están prácticamente confirmados.
Los casi confirmados para el Mundial:
Dibu Martínez
Gerónimo Rulli
Nicolás Otamendi
Cuti Romero
Lisandro Martínez
Nahuel Molina
Gonzalo Montiel
Nicolás Tagliafico
Marcos Acuña
Rodrigo De Paul
Enzo Fernández
Alexis Mac Allister
Exequiel Palacios
Leandro Paredes
Nicolás González
Giuliano Simeone
Lionel Messi
Thiago Almada
Lautaro Martínez
Julián Álvarez
Nico Paz
Si se tiene en cuenta a los futbolistas de la prelista de 55 que juegan en Europa, la nómica se reduca a los siguientes jugadores:
Arqueros
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa (Inglaterra)
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella (Francia)
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid (España)
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC (Inglaterra)
Defensores
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid (España)
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV (Alemania)
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise (Bélgica)
MARCOS SENESI - Bournemouth (Inglaterra)
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United (Inglaterra)
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica (Portugal)
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella (Francia)
CRISTIAN ROMERO - Tottenham Hotspur (Inglaterra)
ZAID ROMERO - Getafe CF (España)
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella (Francia)
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon (Francia)
Mediocampistas
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907 (Italia)
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF (España)
ALAN VARELA - FC Porto (Portugal)
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen (Alemania)
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen (Alemania)
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea (Inglaterra)
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool (Inglaterra)
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié (España)
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest (Inglaterra)
EMILIANO BUENDÍA - Aston Villa (Inglaterra)
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo (Francia)
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907 (Italia)
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid (España)
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid (España)
Delanteros
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid (España)
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea (Inglaterra)
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid (España)
MATÍAS SOULÉ - AS Roma (Italia)
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club (España)
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica (Portugal)
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC (Italia)
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán (Italia)
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid (España)
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio (Italia)