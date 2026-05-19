Arsenal campeón: el equipo londinense volvió a ganar la Premier League tras 22 años

Arsenal campeón volvió a ser la frase más repetida en Inglaterra después de más de dos décadas. El conjunto dirigido por Mikel Arteta se consagró en la Premier League tras el empate del Manchester City ante Bournemouth y logró cortar una histórica sequía en el fútbol inglés.
Arsenal campeón de la Premier League. La histórica noticia quedó confirmada este fin de semana luego de que el Manchester City igualara 1-1 frente al Bournemouth por la fecha 37 del campeonato inglés. El resultado dejó sin posibilidades matemáticas al conjunto dirigido por Pep Guardiola, permitiéndole al equipo londinense celebrar un título que se le negaba desde hace 22 años.
El conjunto de Mikel Arteta llegaba a la recta final del torneo con una ventaja clave sobre los “Citizens”, aunque todavía debía esperar una caída o empate de su máximo perseguidor para asegurar oficialmente el trofeo. Finalmente, el City no pudo cumplir con la obligación de ganar y el Arsenal terminó desatando los festejos de sus hinchas en una temporada que quedará marcada en la historia reciente del club.
La consagración tiene un sabor especial para los fanáticos “Gunners”, ya que la última vez que el Arsenal había conquistado la Premier League fue en 2004, durante la inolvidable campaña de “Los Invencibles”, aquel equipo que terminó el campeonato sin conocer la derrota y que quedó grabado para siempre en el fútbol inglés.
El empate del City que definió el campeonato
El Manchester City afrontaba el partido ante Bournemouth bajo una fuerte presión. Además de necesitar una victoria para llegar con chances a la última fecha, el club atravesó horas convulsionadas luego de que trascendiera la noticia de una posible salida de Pep Guardiola tras una década al frente del equipo.
Sin embargo, dentro del campo de juego las cosas no salieron como esperaba el conjunto celeste. Bournemouth golpeó primero a los 39 minutos del primer tiempo gracias a una brillante definición del delantero francés Eli Kroupi, quien sacó un potente remate al ángulo luego de recibir una asistencia de Adrien Truffert.
El gol sorprendió al City y llenó de incertidumbre al Etihad Stadium. A pesar de monopolizar la posesión y generar varias ocasiones de peligro, el equipo de Guardiola se mostró impreciso y recién pudo alcanzar el empate en tiempo agregado. A los 94 minutos apareció el delantero noruego Erling Haaland con un remate cruzado para decretar el 1-1 definitivo.
El empate terminó siendo insuficiente para el Manchester City, que quedó con 78 puntos y ya no tiene posibilidades de alcanzar al Arsenal, líder absoluto con 82 unidades y solo un partido por disputarse, consignó NA.
Bournemouth hizo historia y sueña con la Champions
Más allá de haber sido protagonista indirecto de la consagración del Arsenal, Bournemouth también celebró una jornada histórica. El equipo aseguró su clasificación a la próxima UEFA Europa League y todavía mantiene chances matemáticas de ingresar a la Champions League.
Para concretar esa hazaña deberá vencer al Nottingham Forest en la última fecha y esperar una derrota del Liverpool frente al Brentford. Entre los futbolistas destacados del Bournemouth estuvo presente el defensor argentino Marcos Senesi, quien integra la prelista elaborada por Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.
Mientras tanto, en Londres los festejos se extendieron durante toda la jornada. Mikel Arteta logró consolidar un proyecto que venía creciendo temporada tras temporada y finalmente devolvió al Arsenal a lo más alto del fútbol inglés.
Chelsea volvió a ganar y Tottenham quedó en crisis
Otro de los encuentros destacados de la jornada fue la victoria del Chelsea por 2-1 frente al Tottenham. El equipo “Blue” volvió al triunfo después de siete partidos sin ganar y regresó a puestos de clasificación a competiciones europeas.
La gran figura del encuentro fue el argentino Enzo Fernández, campeón del mundo con la Selección Argentina, quien abrió el marcador a los 17 minutos con un potente disparo desde afuera del área. Más tarde volvió a ser determinante al asistir a Andrey Santos en el segundo gol del Chelsea.
Tottenham logró descontar a través del brasileño Richarlison, pero no pudo evitar una derrota que lo dejó seriamente comprometido con la permanencia. Ahora los “Spurs” deberán jugarse todo en la última fecha frente al Everton.
En caso de perder, y si West Ham logra derrotar al Leeds, uno de los clubes históricos del fútbol inglés podría descender al Championship, un escenario impensado para una institución acostumbrada a competir en los primeros planos de la Premier League.