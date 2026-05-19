Realizarán el Festival de Teatro e Idiomas: propuestas en inglés, talleres y obras abiertas al público

El Primer Festival de Teatro e Idiomas se llevará a cabo el 21 de mayo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, con una propuesta innovadora que combina artes escénicas y lenguas extranjeras. La iniciativa busca acercar el teatro a nuevas experiencias lingüísticas, especialmente en inglés, y contará con actividades abiertas a la comunidad, talleres y funciones para escuelas.

El proyecto es impulsado por el equipo Chefpeare junto al apoyo del Consejo Federal de Teatro Independiente (CONTIER), y propone una programación en la que el teatro convive con otros idiomas de manera simultánea. Según los organizadores, se trata de una experiencia interdisciplinaria que busca ampliar las formas de expresión escénica y el aprendizaje de lenguas a través del arte.

“Es el primer festival de teatro e idiomas, una propuesta nueva, innovadora para la ciudad que estamos dando a luz con el equipo Chefpeare”, explicó a Elonce Pedro Peterson, organizador del evento. Además, destacó que “le sumamos una capa más de sonoridad, un festival interdisciplinario con diferentes artes escénicas y diferentes lenguajes”.

Teatro en inglés y experiencias educativas

Dentro de la programación, uno de los ejes principales será el idioma inglés, con actividades que incluyen teatro escolar, talleres y presentaciones. Una de las experiencias destacadas es la de la Paraná High School, que desde hace más de dos décadas desarrolla teatro completamente en inglés.

Se realizará el 1º festival de teatro e idiomas

“Hay un taller de teatro completamente en inglés que sucede hace 26 años en la Paraná High School”, señaló Peterson, al remarcar la importancia de estas iniciativas educativas en la ciudad. Las funciones matutinas estarán destinadas a estudiantes de nivel secundario.

Además, se realizará un conversatorio abierto al público a las 18 en el mismo centro cultural, donde distintas experiencias locales y regionales compartirán su vínculo entre el teatro y los idiomas. Entre ellas, participarán grupos de Paraná y de la ciudad de General Ramírez.

Una experiencia cultural abierta a la comunidad

El festival también incluirá espectáculos a cargo del equipo Chefpeare, con una propuesta bilingüe que combina teatro y gastronomía. La obra “Romeo y Julieta” será parte de la programación con entradas disponibles de manera online.

“Pueden ir con lo que conocen de Romeo y Julieta a divertirse mientras se cocina un plato de fideos”, explicó el organizador al describir la propuesta escénica.

Las entradas para algunas actividades se pueden adquirir de manera online a través del perfil de Chefpeare en redes sociales, mientras que otras propuestas serán de acceso libre y gratuito.

Proyección y nuevas ediciones

De cara al futuro, los organizadores ya proyectan nuevas ediciones del festival con la incorporación de otros idiomas. “La próxima edición la queremos hacer antes de fin de año con el italiano”, adelantó Peterson, quien también mencionó la posibilidad de sumar portugués en futuras ediciones.

La idea es avanzar hacia un festival pluricultural que integre distintas lenguas y expresiones artísticas, en línea con otras celebraciones culturales de la región.

Finalmente, el organizador destacó el crecimiento del proyecto teatral local y celebró la participación del público en ediciones anteriores. “Reunimos más de 2000 espectadores en el encuentro Shakespeare del Litoral. Fue una experiencia maravillosa”, concluyó.