Comenzó a desarrollarse la primera actividad del Programa Camino al FICER

Dentro del Programa Camino al FICER se puso en marcha una experiencia artística y colectiva junto a estudiantes de segundo año de la Escuela Secundaria N°35 Cesáreo Bernaldo de Quirós, de Paraná. La iniciativa se realiza en articulación con sus docentes y un equipo del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), organismo de la Secretaría de Cultura provincial.

Los adolescentes trabajaron la observación de la fauna silvestre de la provincia, como punto de partida creativo para pensar el universo visual de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que se realizará del 24 al 29 de noviembre de 2026.

Con una mirada federal y participativa Camino al FICER es el programa de actividades previas del 8° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), con el objetivo de extender la experiencia del festival más allá de sus fechas centrales y acercar el cine a distintos públicos y territorios de la provincia. Continuará a través de un cronograma de encuentros, talleres, proyecciones y espacios de formación, la propuesta busca generar nuevas instancias de participación e intercambio antes del comienzo oficial del festival.

Las producciones realizadas por los estudiantes serán la inspiración para la imagen oficial de la 8° edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), en una propuesta que busca vincular el cine con la identidad natural y cultural del territorio entrerriano. La actividad está coordinada por los integrantes del IAAER, María Emilia Chiapesoni y Juan Vidal, junto a la docente de plástica Marisol Basavilbaso, integrante del cuerpo docente de la Escuela Secundaria N°35 Cesáreo Bernaldo de Quirós, acompañados por el resto del equipo de docentes y directivos de la misma.

Cabe resaltar que Camino al FICER propone experiencias con una mirada creativa destinadas a infancias, adolescentes y jóvenes entrerrianos, promoviendo una participación activa en torno al cine y las prácticas audiovisuales. La programación incluye funciones especiales, talleres, actividades de análisis cinematográfico y escritura crítica, pensadas como espacios de encuentro donde el público pueda acercarse al cine desde distintos lugares: viendo, pensando, creando y compartiendo. El objetivo es incentivar nuevas formas de vincularse con el cine argentino y entrerriano, construyendo experiencias colectivas en las que el público no sea solamente espectador, sino también parte activa del festival.