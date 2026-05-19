Cuánto gana un gendarme en mayo de 2026 y cuáles son los requisitos para ingresar

Cuánto gana un gendarme en mayo de 2026 es una de las consultas más frecuentes entre quienes buscan ingresar a las fuerzas de seguridad nacionales. La escala salarial vigente muestra diferencias importantes según el rango y contempla bonos extraordinarios y adicionales específicos.
Cuánto gana un gendarme en mayo de 2026 quedó definido por la última actualización salarial aplicada en abril, ya que hasta el momento el Gobierno nacional no publicó nuevas resoluciones oficiales para modificar los haberes de la Gendarmería Nacional Argentina durante este mes. Los ingresos varían según la jerarquía y pueden incrementarse a través de distintos suplementos y bonos extraordinarios.
Actualmente, los salarios básicos dentro de la fuerza presentan una fuerte diferencia entre las categorías más altas y los rangos iniciales. Mientras un Comandante General supera los 2,6 millones de pesos mensuales, un Gendarme II percibe un haber básico que ronda los $711.920.
Además de los sueldos básicos, el esquema salarial incluye pagos complementarios vinculados a tareas específicas, antigüedad, títulos académicos, zona desfavorable y funciones operativas especiales, especialmente aquellas relacionadas con tareas de prevención y seguridad territorial.
La escala salarial vigente en Gendarmería
Según los valores oficiales vigentes, los oficiales superiores y jefes encabezan la estructura salarial de la fuerza. El cargo mejor remunerado es el de Comandante General, con un haber básico de $2.635.216,04, seguido por el Comandante Mayor, que percibe $2.398.955,30.
En escalones inferiores aparecen los cargos de Comandante Principal con $2.153.607,43; Comandante con $1.771.955,27; y Segundo Comandante con $1.452.422,35. En el caso de los oficiales subalternos, los salarios oscilan entre los $990.687 y los $1.226.738 mensuales.
Por su parte, el personal de suboficiales y tropa mantiene ingresos más bajos, aunque en muchos casos se ven reforzados por bonos extraordinarios. Un Suboficial Mayor cobra $1.433.055, mientras que un Cabo Primero recibe $947.565,63 y un Cabo percibe $861.423,24.En los niveles iniciales de la carrera, un Gendarme I tiene un sueldo básico de $783.112,06 y un Gendarme II cobra desde $711.920,04 mensuales.
Bonos extraordinarios y adicionales
Durante abril, el Gobierno nacional confirmó un esquema especial de pagos extraordinarios para el personal de las fuerzas federales, incluidos los efectivos de Gendarmería. El sistema contempla un bono fijo no remunerativo de $40.000 para todos los integrantes de la fuerza, consignó Iprofesional.
Además, se sumó un adicional variable que cambia según la jerarquía y que puede ubicarse entre los $100.000 y los $300.000. Los montos más altos fueron destinados principalmente al personal operativo y a los rangos inferiores.