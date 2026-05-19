Club de Pescadores: amplían la investigación por la compra de un cuatriciclo y ya hay 14 imputados

REDACCIÓN ELONCE
La causa judicial que investiga una presunta defraudación en el Club de Pescadores de Paraná sumó nuevos capítulos en las últimas horas. La investigación por la compra de un cuatriciclo derivó en la imputación de los integrantes del directorio saliente y en medidas judiciales que incluyen embargos e
La investigación en el Club de Pescadores de Paraná continúa avanzando y ya alcanza a 14 integrantes de la comisión directiva saliente. La causa, que está en manos del fiscal Santiago Alfieri, se originó a partir de una denuncia presentada por las nuevas autoridades de la institución y gira en torno a la presunta compra irregular de un cuatriciclo mediante fondos provenientes de un subsidio estatal.
Este martes, en el programa “GPS”, emitido por Elonce, el abogado Hugo Gemelli, defensor de tres de los principales acusados, brindó detalles sobre el expediente judicial y cuestionó parte de la investigación. “La comisión que ingresa hace una denuncia penal donde acusa a mis defendidos de una administración fraudulenta, de una malversación de fondos, de falsificación ideológica de documentación, etcétera”, explicó el letrado durante la entrevista.
Gemelli representa al expresidente del club Fabián Blumenblat, además del vicepresidente y el tesorero de la gestión 2021-2024. Según detalló, la denuncia sostiene que en 2023 se solicitó un subsidio de cuatro millones de pesos para la compra de un nuevo cuatriciclo, aunque el vehículo adquirido sería el mismo que había sido comprado originalmente en 2018.
La denuncia por el cuatriciclo y el subsidio estatal
De acuerdo con el relato del abogado, el conflicto judicial se centra en la rendición de cuentas realizada por la comisión saliente. “Supuestamente habría una facturación de un nuevo vehículo”, indicó Gemelli, quien agregó que el subsidio otorgado por el Estado provincial fue utilizado para adquirir un cuatriciclo a una concesionaria de Paraná.
Sin embargo, la nueva conducción del club denunció que el vehículo presentado como nueva adquisición sería en realidad el mismo cuatriciclo marca Guerrero comprado años antes. “La denuncia es que el cuatriciclo adquirido sería el cuatriciclo que había sido adquirido en el 2018”, sostuvo el abogado.
En función de esa presentación judicial, la causa se amplió y ya no involucra solamente a los tres dirigentes inicialmente denunciados. “Esta ampliación de causa se amplía a todos los miembros del directorio saliente”, explicó Gemelli. Según detalló, actualmente los 14 integrantes de aquella comisión directiva fueron imputados y comenzaron las declaraciones indagatorias.
Embargos, inhibiciones y preocupación entre los imputados
Uno de los aspectos que más cuestionó el defensor tiene que ver con las medidas cautelares dispuestas por la Justicia. “Se ha hecho un embargo preventivo e inhibición sobre los 14 miembros del directorio saliente”, afirmó el abogado, quien remarcó las consecuencias económicas y personales que atraviesan varios de los involucrados.
Gemelli sostuvo que las cuentas bancarias de los acusados quedaron embargadas y que eso generó “un perjuicio gravísimo”. Además, aseguró que el monto retenido superaría ampliamente la cifra investigada en la causa. “Ese embargo generó que se haya recaudado de alguna manera una suma de 14 millones de pesos sobre los 4 millones de pesos que había sido la defraudación en el 2023”, expresó.
En ese sentido, el abogado afirmó que cuestionará judicialmente las medidas adoptadas. “Estaríamos ante la presencia de que hay un exceso de las sumas que se encuentran embargadas”, indicó. También remarcó que muchas de las personas imputadas integraban la comisión directiva “por compromiso hacia la institución” y sin una participación activa en la administración diaria.
Las responsabilidades y el avance de la causa
Durante la entrevista, Gemelli explicó que en este tipo de asociaciones civiles las decisiones suelen tomarse con un grupo reducido de dirigentes presentes. “Mientras esté el presidente, el vicepresidente y los vocales, etcétera, por ahí se conforman”, señaló.
Sin embargo, la investigación intenta determinar quiénes participaron efectivamente en la operatoria denunciada y si existió una maniobra fraudulenta en la rendición de cuentas presentada ante el Tribunal de Cuentas de la provincia. “Se hizo una rendición de cuentas respecto de que un cuatriciclo se habría adquirido, y ahí es donde está la denuncia”, afirmó el defensor.
El abogado también dejó abierta la posibilidad de avanzar en una reparación económica para intentar descomprimir la situación judicial. “Lo que a mí me interesa como abogado defensor, primero es pensar en una reparación económica, por el cual alienaría enormemente a la causa”, manifestó.
Finalmente, Gemelli aclaró que aún resta una etapa importante de la investigación y que varios de sus defendidos todavía no fueron indagados. “Esto recién empieza”, reiteró el abogado, mientras la causa continúa generando repercusiones dentro y fuera del Club de Pescadores de Paraná.