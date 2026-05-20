Ayudar Hace Bien: alumnos del CAE entregaron donaciones a estudiantes de la Garcilaso en emotiva jornada solidaria

Alumnos de cuarto grado de la Escuela Nº211 "Félix Garcilaso" participaron este miércoles de una jornada de integración y actividades recreativas junto a estudiantes de la escuela primaria del Club Atlético Estudiantes, en Paraná.

La propuesta se desarrolló en el marco de la campaña “Vamos juntos a la escuela”, impulsada por la asociación civil Ayudar Hace Bien, para reunir útiles escolares, indumentaria y otros elementos para acompañar a instituciones educativas de la ciudad.

Durante el encuentro, los chicos compartieron una merienda, juegos recreativos y distintas propuestas organizadas por docentes y centros de estudiantes.

Destacaron el compromiso de los estudiantes

La rectora de la escuela secundaria del Club Atlético Estudiantes, Susana Hernández, explicó a Elonce que las acciones solidarias forman parte del trabajo permanente que impulsa el Centro de Estudiantes.

“Nos parece muy importante que nuestros alumnos conozcan las distintas realidades de la ciudad y se sientan movilizados para colaborar de la mejor manera posible”, sostuvo.

Además, indicó que los jóvenes también participan en otras campañas solidarias vinculadas al Hospital San Roque y organizaciones barriales de Paraná.

Donaciones y actividades compartidas

Por su parte, desde la Escuela Nº211 "Félix Garcilaso" valoraron la ayuda recibida y remarcaron la importancia del aporte para las familias y los alumnos.

“La donación es bastante rica en material y será muy importante para que los chicos puedan asistir a la escuela en esta época complicada”, expresaron desde la institución.

Los estudiantes secundarios del CAE organizaron la colecta de útiles e indumentaria y prepararon una jornada de integración con desayuno, merienda y juegos compartidos.

“Queremos ayudar a otras personas”

Juan Ignacio, integrante del Centro de Estudiantes, destacó a Elonce el valor humano de este tipo de experiencias. “Sabemos lo que significan estas actividades y lo importante que es poder ayudar a otras personas”, señaló.

El joven remarcó que las acciones solidarias continuarán durante el año y que buscan fortalecer la participación estudiantil y el compromiso social.

La jornada continuó con actividades recreativas y espacios de intercambio entre los alumnos de ambas instituciones educativas, en un clima de compañerismo y solidaridad.