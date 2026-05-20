Ayudar Hace Bien: alumnos del CAE entregaron donaciones a estudiantes de la Garcilaso en emotiva jornada solidaria

REDACCIÓN ELONCE
Estudiantes de Primaria y Secundaria del CAE compartieron una jornada con alumnos de la Escuela Garcilaso, registró Elonce. Hubo donaciones de útiles, merienda y actividades recreativas en el marco de una campaña solidaria, impulsada por la asociación civil Ayudar Hace Bien.
Alumnos de cuarto grado de la Escuela Nº211 "Félix Garcilaso" participaron este miércoles de una jornada de integración y actividades recreativas junto a estudiantes de la escuela primaria del Club Atlético Estudiantes, en Paraná.
La propuesta se desarrolló en el marco de la campaña “Vamos juntos a la escuela”, impulsada por la asociación civil Ayudar Hace Bien, para reunir útiles escolares, indumentaria y otros elementos para acompañar a instituciones educativas de la ciudad.
Durante el encuentro, los chicos compartieron una merienda, juegos recreativos y distintas propuestas organizadas por docentes y centros de estudiantes.
Destacaron el compromiso de los estudiantes
La rectora de la escuela secundaria del Club Atlético Estudiantes, Susana Hernández, explicó a Elonce que las acciones solidarias forman parte del trabajo permanente que impulsa el Centro de Estudiantes.
“Nos parece muy importante que nuestros alumnos conozcan las distintas realidades de la ciudad y se sientan movilizados para colaborar de la mejor manera posible”, sostuvo.
Además, indicó que los jóvenes también participan en otras campañas solidarias vinculadas al Hospital San Roque y organizaciones barriales de Paraná.
Donaciones y actividades compartidas
Por su parte, desde la Escuela Nº211 "Félix Garcilaso" valoraron la ayuda recibida y remarcaron la importancia del aporte para las familias y los alumnos.
“La donación es bastante rica en material y será muy importante para que los chicos puedan asistir a la escuela en esta época complicada”, expresaron desde la institución.
Los estudiantes secundarios del CAE organizaron la colecta de útiles e indumentaria y prepararon una jornada de integración con desayuno, merienda y juegos compartidos.
“Queremos ayudar a otras personas”
Juan Ignacio, integrante del Centro de Estudiantes, destacó a Elonce el valor humano de este tipo de experiencias. “Sabemos lo que significan estas actividades y lo importante que es poder ayudar a otras personas”, señaló.
El joven remarcó que las acciones solidarias continuarán durante el año y que buscan fortalecer la participación estudiantil y el compromiso social.
La jornada continuó con actividades recreativas y espacios de intercambio entre los alumnos de ambas instituciones educativas, en un clima de compañerismo y solidaridad.