Concluyeron trabajos clave en una escuela de Villaguay que recibe alumnos de parajes rurales

El Gobierno de Entre Ríos informó la finalización de una serie de obras de saneamiento y mejoras edilicias en una escuela rural del departamento Villaguay, trabajos que demandaron una inversión superior a los 32 millones de pesos.

Las intervenciones se realizaron en la escuela Nº 8 Manuel Belgrano, ubicada en la zona de Lucas Norte, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Villaguay, establecimiento al que asisten estudiantes provenientes de distintos parajes rurales de la región.

Según se indicó oficialmente, los trabajos tuvieron como objetivo mejorar las condiciones sanitarias y edilicias del edificio escolar para garantizar espacios más seguros y adecuados para las actividades educativas.

Qué trabajos se realizaron

Las obras en la institución educativa de Villaguay fueron ejecutadas a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos.

El establecimiento está conformado por dos cuerpos con galerías, cuatro aulas, comedor, cocina y sanitarios. Aunque el edificio presentaba un estado general aceptable, se detectaron inconvenientes vinculados al sistema sanitario y a la cubierta de techos.

En ese marco, se avanzó con la ejecución de un nuevo sistema de desagües cloacales que incluyó instalación de cañerías, cámara séptica, cámara de inspección, lecho nitrificante y pozo absorbente.

Además, se realizó el recambio completo de la cubierta de techos para mejorar las condiciones estructurales del inmueble.

El objetivo de las mejoras

Desde el Gobierno provincial señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de un esquema de obras orientado al fortalecimiento de la infraestructura educativa en distintos puntos de Entre Ríos.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de resolver problemas edilicios que afectan el funcionamiento cotidiano de las escuelas.

“Abordar de manera directa las necesidades edilicias permite solucionar problemáticas que muchas veces afectan el normal desarrollo de las actividades escolares”, expresó el funcionario.

Además, sostuvo que las obras apuntan a mejorar la calidad de los espacios donde estudiantes y docentes desarrollan sus tareas diariamente.