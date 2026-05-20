Ayudar Hace Bien: alumnos del CAE comparten jornada solidaria con estudiantes de la Garcilaso

REDACCIÓN ELONCE
Estudiantes de la Escuela Garcilaso participaron de actividades recreativas y una merienda junto a alumnos del Club Atlético Estudiantes, en el marco de la campaña “Vamos juntos a la escuela”, impulsada por la asociación civil Ayudar Hace Bien.
Alumnos de cuarto grado de la Escuela Nº211 "Félix Garcilaso" participaron este miércoles de una jornada de integración y actividades recreativas junto a estudiantes de la escuela primaria del Club Atlético Estudiantes, en Paraná.
La propuesta se desarrolló en el marco de la campaña “Vamos juntos a la escuela”, impulsada por la asociación civil Ayudar Hace Bien, para acompañar a instituciones educativas y promover acciones solidarias entre estudiantes de la ciudad.
Durante la mañana, los chicos compartieron juegos, actividades recreativas y una merienda organizada por las familias y la comunidad educativa.
Una experiencia de integración y compañerismo
La directora de la Escuela Nº211 "Félix Garcilaso", Rosana Jiménez, destacó a Elonce la importancia de generar actividades conjuntas con otras instituciones educativas de Paraná. “Es muy importante trabajar en forma conjunta con otras instituciones de nuestra ciudad”, expresó al referirse a la propuesta solidaria y educativa.
Además, valoró la experiencia que vivieron los alumnos al trasladarse en el Bus Turístico de la municipalidad de Paraná. “No todos han salido de su barrio y esta oportunidad los ayudó a venir predispuestos y muy contentos”, señaló.
Juegos, merienda y actividades compartidas
Por su parte, la directora de la escuela primaria del Club Atlético Estudiantes, Verónica Riboldi, manifestó la satisfacción de recibir a los estudiantes visitantes. “Los chicos están muy contentos y ansiosos de poder compartir este momento”, afirmó. También indicó que las familias colaboraron preparando tortas, galletitas y otros alimentos para la merienda.
La jornada incluyó actividades organizadas por docentes y alumnos del centro de estudiantes, además de juegos recreativos en el patio de la institución.
Destacaron el trabajo solidario
Desde la organización agradecieron la participación de las familias, docentes, personal de la institución y el acompañamiento del Turístico de la municipalidad de Paraná.
La referente de la asociación civil Ayudar Hace Bien, Claudia Luero, resaltó que la actividad marcó el cierre de una serie de acciones solidarias destinadas a escuelas de la ciudad. “Esto va a ser una fiesta. Ahora solo queda disfrutar”, expresó durante el encuentro realizado en la sede educativa del club paranaense.