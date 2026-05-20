ANSES confirmó dos beneficios extra que se acreditarán automáticamente en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante junio se acreditarán dos pagos adicionales destinados a titulares de asignaciones sociales y beneficios alimentarios.

Los extras comenzarán a depositarse junto con el calendario habitual de prestaciones previsto entre el 8 y el 22 de junio y se cobrarán de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Según se informó oficialmente, las medidas alcanzarán principalmente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo.

Además, ANSES aplicará un incremento del 2,6% sobre las asignaciones familiares a partir de la actualización vinculada al Índice de Precios al Consumidor correspondiente a abril.

Cuáles son los pagos adicionales

Uno de los extras que pagará ANSES será el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

El beneficio está destinado a titulares de AUH con hijos de hasta tres años y también a embarazadas a partir del tercer mes de gestación.

Con la actualización prevista para junio, el monto será de $54.675 por cada hijo o embarazo alcanzado por el programa.

Desde el organismo aclararon que el depósito se realizará automáticamente mediante el cruce de datos oficiales y no requerirá inscripción previa.

El aumento de la Tarjeta Alimentar

El segundo pago adicional corresponde a la actualización de la Tarjeta Alimentar, beneficio que tendrá un aumento del 38%.

La decisión fue tomada después de casi dos años sin modificaciones en los montos de esa asistencia alimentaria.

De acuerdo con la información difundida, las familias con un hijo recibirán una diferencia cercana a los $20.000 adicionales.

En tanto, los hogares con dos hijos cobrarán alrededor de $30.000 extra y aquellos con tres hijos o más percibirán aproximadamente $40.000 adicionales.

Cómo se acreditarán los pagos

Desde ANSES indicaron que tanto el Complemento Leche como la Tarjeta Alimentar se depositarán junto con las prestaciones habituales de junio.

Los pagos alcanzarán a beneficiarios de AUH y Asignación por Embarazo dentro del cronograma regular establecido por terminación de documento.

Además, remarcaron que ninguno de estos beneficios contempla el pago de aguinaldo, ya que se trata de asignaciones sociales y no de jubilaciones o salarios.

El organismo recordó también que todos los depósitos podrán consultarse a través de la plataforma Mi ANSES o desde la aplicación oficial para teléfonos móviles.