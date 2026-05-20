Escuela “Lomas del Mirador” invita al acto por el 25 de Mayo: habrá música, danzas y emprendedores

REDACCIÓN ELONCE
La institución realizará este viernes actividades artísticas, feria de emprendedores y espectáculos musicales para conmemorar el 25 de Mayo, supo Elonce. También plantearon necesidades edilicias y falta de mobiliario.
La escuela secundaria Nº6 "Lomas del Mirador" de Paraná ultima los preparativos para el acto conmemorativo por el 25 de Mayo, que se desarrollará este viernes desde las 15 con actividades abiertas a toda la comunidad educativa y vecinos del barrio.
La propuesta incluirá espectáculos artísticos, danzas, música, emprendedores locales y distintas actividades organizadas por estudiantes y docentes de la institución.
La rectora Patricia Minigutti explicó a Elonce que desde hace más de un mes trabajan junto al área estético-expresiva en la organización de la jornada patria.
“Lo principal es que lo disfruten los chicos”
Minigutti destacó que el objetivo central del acto es que los estudiantes sean protagonistas de la celebración. “Lo principal del acto es que lo disfruten los chicos y que puedan apropiarse de esta fecha patria”, expresó.
Por su parte, la profesora de artes visuales Natalia Ríos contó que los alumnos participaron activamente en la elaboración de telones, ornamentación y puesta en escena.
Música, danzas y emprendedores
Durante el acto participará la Banda Militar de Música de la II Brigada Aérea de Paraná, además de estudiantes de la Escuela de Música, Danza y Teatro "Constancio Carminio".
“Tenemos un montón de actividades y los mismos chicos van a preparar la escuela para recibir a las familias y vecinos”, señaló Ríos.
También habrá un concurso de cebadores de mate y entrega de premios del certamen artístico “Sentimiento Argentino”, que la institución desarrolla desde hace dos años.
La escuela invitó además a emprendedores de la zona para que puedan ofrecer sus productos durante el evento. Según detallaron desde la institución, ya confirmaron su participación más de 15 feriantes. “Queremos fortalecer la relación entre la escuela y el barrio”, remarcaron.
Reclamos por problemas eléctricos y mobiliario
En otro tramo de la entrevista, la rectora señaló a Elonce que la institución atraviesa inconvenientes eléctricos debido a desperfectos que aún no fueron solucionados completamente. “Continuamente salta la térmica”, explicó Minigurti al referirse a los reclamos realizados ante las autoridades correspondientes.
Además, indicó que la escuela necesita más mobiliario, especialmente sillas, para evitar trasladarlas constantemente entre aulas y talleres.
Actualmente, la institución cuenta con 372 estudiantes distribuidos en los turnos mañana, tarde y noche.