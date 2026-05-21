Pronostican mañanas heladas y tardes frescas en Paraná durante varios días

El pronóstico del tiempo anticipó jornadas estables en Paraná y Entre Ríos, con temperaturas bajas por la mañana, sin lluvias y máximas que irán en ascenso hacia el fin de semana.
El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa una seguidilla de jornadas estables y frías producto del ingreso de un nuevo refuerzo de aire frío sobre el centro argentino. Según se informó, un sistema de altas presiones dominará las condiciones meteorológicas en gran parte del país hasta el sábado, favoreciendo mañanas con bajas temperaturas y ausencia de precipitaciones.
De acuerdo al informe meteorológico, este jueves se presentará como una de las jornadas más frías de la semana en distintas provincias argentinas. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre siete y nueve grados por debajo de los valores habituales para esta época del año, especialmente en el norte argentino y sectores de Buenos Aires.
En Paraná, el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y sin lluvias. La temperatura máxima alcanzaría los 16 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 4 grados durante las primeras horas de la mañana.
Aire frío y tiempo estable
Durante las primeras horas del día se podrían registrar bancos de neblina y nubosidad variable, aunque con el correr de la jornada las condiciones tenderían a mejorar. Los vientos soplarían leves desde el sector este y sudeste, favoreciendo la estabilidad atmosférica en Entre Ríos.
El informe de Meteored indica que las heladas más intensas continuarían concentrándose sobre áreas cordilleranas y sectores del oeste argentino, principalmente en Mendoza y Neuquén. En tanto, el noroeste argentino presentaría abundante humedad, nieblas y algunas lloviznas aisladas.
Para el viernes, el dominio de las altas presiones continuaría sobre gran parte del territorio nacional. En Paraná se espera una mínima cercana a los 5 grados y una máxima estimada en 15 grados, nuevamente con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.
Cómo seguirá el tiempo el fin de semana
El sábado comenzaría a registrarse un leve ascenso térmico debido al avance del viento norte. En la capital entrerriana se prevé una mínima de 6 grados y una máxima de 17 grados, con buenas condiciones meteorológicas para actividades al aire libre.
En tanto, el domingo continuaría la recuperación de las temperaturas. La mínima sería de 7 grados y la máxima llegaría a los 18 grados, manteniéndose el tiempo estable y con escasa nubosidad en la región.
Según el pronóstico extendido, el inicio de la próxima semana mantendría condiciones similares, con máximas cercanas a los 20 grados y mañanas frescas en Paraná y gran parte de Entre Ríos.