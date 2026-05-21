Operativo Blindaje en Concordia: detuvieron a dos hombres con cocaína

La Policía de Entre Ríos desplegó este miércoles en Concordia el denominado Operativo Blindaje, una acción preventiva coordinada de manera simultánea en distintos puntos de la provincia. En la ciudad participaron efectivos de varias divisiones y comisarías, con presencia policial en más de ocho barrios.

El operativo comenzó alrededor de las 19 y se desarrolló en los barrios Cabo Primero Sendrós, Las Tablitas, 90 Viviendas, Cañaveral de Rívoli, José Hernández, Cipo, Llamarada y San Pantaleón. Participaron funcionarios policiales y móviles de la Sección Policía Motorizada, Sección Cuerpo y Guardia, Sección Guardia Especial y efectivos de las comisarías Segunda y Cuarta.

Identificaron a más de 24 personas

Como resultado del procedimiento preventivo, más de 24 personas fueron identificadas en la vía pública. Además, se concretó el secuestro de cocaína y dos hombres fueron detenidos por distintos delitos.

Uno de los procedimientos ocurrió en el barrio José Hernández, en inmediaciones de Pirovano y Pasaje Público. Allí, efectivos policiales observaron a dos hombres y detectaron que uno de ellos intentó escapar al advertir la presencia de los uniformados.

Según se informó, durante la persecución el sospechoso tomó una piedra con intenciones de utilizarla contra el personal policial. Finalmente fue reducido y detenido por disposición del fiscal Núñez, acusado del supuesto delito de atentado y resistencia a la autoridad.

Cocaína secuestrada en San Pantaleón

Otro de los procedimientos se concretó en el barrio San Pantaleón, en la zona de calles Chile y Grinberg. Allí, policías intentaron identificar a un hombre que se encontraba en la vía pública.

De acuerdo al reporte oficial, el sospechoso arrojó un elemento hacia el patio de una vivienda al notar la presencia policial. Tras el secuestro y revisión del objeto, se constató que se trataba de un envoltorio con cocaína.

Ante esa situación, intervino personal de la División Drogas Peligrosas y, por disposición del fiscal de turno, doctor Núñez, el hombre fue aprehendido por el supuesto delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.