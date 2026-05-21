Titular de PAMI admitió un "estrés financiero" pero descartó una crisis en la obra social

PAMI reconoció dificultades financieras, aunque aseguró que el sistema “no está en colapso” y garantizó continuidad en prestaciones y pagos médicos.
El gobierno nacional reconoció que PAMI afronta dificultades financieras pero promete orden y el titular de la obra social de los jubilados, Esteban Leguízamo, despejó algunos interrogantes, sobre estado del instituto.
En medio del ajuste y recortes en distintas áreas, beneficiarios de PAMI entraron en alerta, pero Leguízamo aclaró que el presupuesto que manejan, “es independiente de lo que se está hablando del recorte que hace el presidente en el sistema de salud o que corresponde al Ministerio de Salud”.
“Por la ley madre que tenemos, nuestro presupuesto tiene que ver con aportes y contribuciones de pasivos y de activos, o sea que nuestro presupuesto es independiente de esto que está ocurriendo”, remarcó.
Leguízamo subrayó que el gran desafío para el instituto es demográfico. “La gente vive más y por suerte vive más, porque eso es logro de la medicina. Pero bueno, eso lleva a un reordenamiento del sistema, a mayores gastos en enfermedades crónicas, en medicamentos, y eso obviamente al instituto le impacta en forma directa”, advirtió.
El funcionario también aclaró que el PAMI “atiende únicamente a adultos mayores, a personas mayores de sesenta y cinco años”, y marcó la diferencia con otros subsistemas: “Es una gran diferencia con otros sectores o prepagos, obras sociales, donde atienden mucha gente joven, tienen niños también. Entonces, eso tiene menos gasto. Lo nuestro es un gasto creciente”, planteó.
Consultado sobre si la situación representa una crisis, Leguízamo fue terminante: “El instituto no está en una crisis profunda, no está en un colapso. Está en esta crisis y en este estrés, como yo le llamo financiero, pero en base a eso nosotros estamos ordenando el instituto”, afirmó.
Respecto de los atrasos en los pagos a odontólogos y los reclamos de afiliados, aclaró: “El pago fue realizado, o sea que no habría motivo para que haya corte”, sostuvo.
En esa línea, defendió la previsibilidad del instituto para los profesionales: “El único que realmente hoy alguien, y sobre todo un profesional, un médico, tiene una certeza que va a cobrar es el pago del PAMI”, remarcó.
También puntualizó que la operatoria de pagos no se modificó: “No cambió la forma de pagar el PAMI. Lo que yo estoy pagando hoy, en mayo, son prestaciones de sesenta días. Eso es tradicional en el instituto, viene desde hace muchísimos años”, describió.