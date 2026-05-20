Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba firmaron un acuerdo para simplificar trámites administrativos

Las provincias de la Región Centro, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, firmaron un convenio de reciprocidad para simplificar trámites y facilitar la validación de documentación entre jurisdicciones.
Las provincias de la Región Centro, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, firmaron un convenio de reciprocidad para simplificar trámites y facilitar la validación de documentación entre jurisdicciones. La iniciativa apunta a modernizar el Estado y mejorar los servicios para ciudadanos y empresas.
Por parte de la provincia de Entre Ríos, participó el secretario de Justicia, Julián Maneiro y el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti, quien se refirió al acuerdo celebrado en el ámbito del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la provincia de Santa Fe. "Es fruto de la voluntad política de tres gobernadores que tienen una mirada de luces largas. Hay un espíritu de cooperación y colaboración en todo lo que relacionado a modernizar el Estado y solucionar la vida de la gente a partir de la simplificación administrativa", destacó.
Asimismo, el funcionario valoró la predisposición y el trabajo conjunto de los equipos técnicos y autoridades de las tres provincias, y señaló que este tipo de acuerdos permiten acelerar procesos y acortar tiempos en la implementación de herramientas de innovación y modernización estatal.
El acuerdo tiene como finalidad establecer un régimen de colaboración entre las provincias, en el marco de sus respectivas competencias, para reconocer recíprocamente la validez regional de los documentos oficiales emitidos por cada jurisdicción, siempre que provengan de una autoridad competente y cuenten con la firma de funcionarios habilitados.
Además, contempla la posibilidad de implementar mecanismos digitales para el intercambio seguro de documentación, con el objetivo de promover la eficiencia administrativa, reducir costos y fortalecer la integración regional.
A partir de esta iniciativa, las provincias de la Región Centro podrán relacionarse e interoperar evitando que las empresas que desarrollan actividades en distintas jurisdicciones deban volver a certificar documentación.
Cabe señalar que el convenio permitirá capitalizar la experiencia y los aprendizajes que cada provincia viene desarrollando en materia de digitalización, desburocratización y simplificación administrativa. Esto representa una oportunidad para incorporar capacidades y herramientas tecnológicas que mejoren la gestión pública y fortalezcan el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.
El acuerdo también apunta a ordenar y coordinar el trabajo entre los estados provinciales, promoviendo procesos más ágiles y transparentes dentro del marco legal vigente. A partir de ello, se busca eliminar trabas burocráticas y brindar mejores respuestas tanto a los ciudadanos como al sector productivo.