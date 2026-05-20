Se firmó el contrato para ampliar la primera escuela de argentina con ladrillos PET

Beneficiará a más de 490 estudiantes y será la primera del país en ser construida con ladrillos PET certificados por Conicet y fabricados en el parque ambiental del municipio.
El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura firmó el contrato para obras de ampliación en la Escuela Nº 105 "Patria Libre", de Crespo. Beneficiará a más de 490 estudiantes y será la primera del país en ser construida con ladrillos PET certificados por Conicet y fabricados en el parque ambiental del municipio.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, firmó el contrato para ejecutar obras de ampliación en la Escuela Nº 105 "Patria Libre" de la ciudad de Crespo, departamento Paraná. La intervención comprende una inversión provincial de 242.724.818 pesos y permitirá mejorar las condiciones para los 498 estudiantes que asisten a la institución ubicada sobre calle Bartolomé Mitre.
La iniciativa marcará un hito a nivel nacional, ya que será la primera obra educativa del país construida con ladrillos PET elaborados a partir de botellas plásticas recicladas. Para su ejecución se utilizarán 36.500 unidades producidas en el Parque Ambiental de Crespo mediante una fórmula certificada por el Conicet, tecnología que ya fue utilizada en la construcción de 4 viviendas en la ciudad de Crespo. Cada bloque se fabrica con 30 botellas recicladas y cuenta con propiedades ignífugas, de aislación térmica, además de contribuir al cuidado del ambiente y baja el consumo de agua en la fabricación de ladrillos en un 70%.
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, valoró el impacto ambiental y social que tendrá la iniciativa y señaló que "esta obra representa una articulación concreta entre educación, infraestructura y sustentabilidad. La ampliación permitirá incorporar nuevos espacios para el desarrollo educativo de los chicos y las botellas recicladas se convertirán en las primeras aulas del país con este material". Además, subrayó que los ladrillos PET utilizados en la obra serán aportados por el municipio de Crespo, en el marco de un convenio de colaboración firmado con el gobierno provincial para llevar adelante el proyecto.
La obra abarcará una superficie de 340 metros cuadrados y prevé la construcción de dos nuevas aulas, una sala de informática, una sala para personal auxiliar y un núcleo sanitario con baños para varones, mujeres y personas con discapacidad. Tendrá un plazo de ejecución de 270 días corridos. La empresa Del Litoral Obras, Servicios y Montajes S.A. fue adjudicada para llevar adelante los trabajos, luego del proceso correspondiente a la Licitación Pública Nº 05/2025, en la que se presentaron ocho firmas oferentes.
El proyecto, además, se enmarca en la campaña provincial "Botellas que construyen futuro" que el ministerio llevó adelante en conjunto con la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana y que tuvo como objetivo la recolección de botellas plásticas para su reciclaje y posterior utilización en la fabricación de ladrillos. En 90 días se recolectaron más de un millón de unidades, lo que permitirá abastecer la totalidad de la obra.