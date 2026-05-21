“No les deben cobrar extras”: la advertencia de PAMI a jubilados y pensionados

El PAMI emitió una advertencia destinada a jubilados y pensionados ante la detección de cobros irregulares vinculados a consultas médicas, recetas y órdenes dentro del sistema de atención de la obra social.

Desde el organismo señalaron que distintos prestadores solicitan pagos extra para acceder a turnos, emitir documentación médica o realizar trámites que forman parte de la cobertura oficial. En ese sentido, remarcaron que cualquier pedido de dinero fuera de los canales autorizados constituye una práctica indebida.

La obra social pidió además a los afiliados prestar atención a situaciones que no cuenten con comprobantes oficiales o respaldo administrativo, con el objetivo de evitar abusos y posibles estafas.

Qué servicios cubre el PAMI

El PAMI recordó que las consultas médicas incluidas en la cartilla oficial deben brindarse sin cargos adicionales para jubilados y pensionados.

Además, aclaró que tanto las recetas como las órdenes médicas forman parte de los servicios cubiertos y no requieren pagos complementarios cuando son gestionadas dentro del sistema habilitado.

La cobertura contempla también medicamentos con distintos niveles de descuento, prácticas médicas, prótesis, insumos y elementos vinculados a la atención domiciliaria, según cada caso y plan asignado.

Desde el organismo insistieron en que los profesionales y centros de salud incorporados a la red de atención deben respetar las condiciones establecidas por la obra social.

Cuáles son las irregularidades más frecuentes

Según explicó el PAMI, una de las maniobras más habituales aparece cuando algunos prestadores solicitan dinero para acelerar la asignación de turnos médicos.

También detectaron situaciones en las que se exigen pagos para la entrega de recetas, órdenes o credenciales vinculadas a tratamientos y consultas.

El organismo advirtió que la ausencia de comprobantes oficiales representa uno de los principales indicadores de posibles cobros indebidos.

Además, recomendaron consultar previamente con la obra social antes de concretar pagos relacionados con prestaciones médicas, especialmente cuando existan dudas sobre montos exigidos por profesionales o centros de atención.

Cómo denunciar cobros indebidos

El PAMI recordó que los afiliados cuentan con distintos canales habilitados para denunciar irregularidades dentro del sistema de atención.

Entre ellos se encuentra la línea telefónica 138, correspondiente al servicio “PAMI Escucha y Responde”, donde jubilados y pensionados pueden realizar consultas y registrar reclamos.

La obra social también dispone de formularios digitales dentro de su portal oficial y atención presencial en agencias para quienes necesiten asistencia o quieran dejar constancia formal de una denuncia.

Desde el organismo señalaron que todas las presentaciones son evaluadas y que las sanciones pueden incluir medidas contra profesionales o prestadores que incumplan las normas del sistema.

Además, recomendaron exigir siempre comprobantes oficiales y denunciar cualquier pedido sospechoso relacionado con consultas, recetas o trámites médicos cubiertos por el PAMI.