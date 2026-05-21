“No es una pandemia”: la OMS habló sobre el brote de ébola en África

El organismo informó que ya se registraron 600 casos sospechosos y 139 muertes en República Democrática del Congo y Uganda. Además, alertó por la circulación de una variante sin vacuna ni tratamiento aprobado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este miércoles que el riesgo de la actual epidemia de ébola es “bajo” a nivel global, aunque advirtió que la situación continúa siendo grave en República Democrática del Congo y Uganda, donde se concentra el brote.
Según informó el organismo internacional, hasta el momento se registraron cerca de 600 casos sospechosos y 139 muertes vinculadas a la enfermedad en ambos países africanos.
Durante una conferencia de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el comité de emergencia evaluó el escenario sanitario y coincidió en declarar la situación como una emergencia de salud pública internacional, aunque aclaró que no se trata de una pandemia.
La preocupación de la OMS por el brote de ébola
“La situación constituye una emergencia de salud pública internacional, aunque no una emergencia pandémica”, sostuvo Tedros al comunicar la evaluación realizada por el comité de emergencia del organismo.
La OMS indicó que actualmente existen 51 casos confirmados de ébola, mientras continúan las investigaciones epidemiológicas sobre cientos de contagios sospechosos detectados en la región.
Además, el organismo manifestó preocupación por distintos factores que podrían favorecer un aumento de casos y fallecimientos durante las próximas semanas.
Tedros explicó que algunos contagios fueron detectados en zonas urbanas y también entre trabajadores sanitarios, lo que eleva el nivel de alerta de las autoridades internacionales.
A eso se suma el importante movimiento de personas en las áreas afectadas, especialmente en regiones donde existen desplazamientos internos producto de conflictos armados y crisis humanitarias.
Una variante sin vacunas ni tratamientos aprobados
Otro de los aspectos que más inquieta a la OMS tiene relación con la variante del virus responsable del actual brote de ébola, según informó la Agencia NA.
Según detallaron las autoridades sanitarias, la epidemia está causada por la variante Bundibugyo, para la cual actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados.
El organismo internacional remarcó que esta situación complica las estrategias de contención y obliga a reforzar los controles sanitarios en las zonas afectadas.
Tedros confirmó además que un ciudadano estadounidense que trabajaba en República Democrática del Congo dio positivo de ébola y debió ser trasladado a Alemania para recibir tratamiento especializado.
El operativo desplegado por la OMS
Frente al avance del brote, la OMS informó que mantiene equipos trabajando sobre el terreno junto a las autoridades sanitarias locales. “Hemos desplegado personal, suministros y fondos para respaldar nuestra actuación”, señaló Tedros durante la rueda de prensa.
El director general también confirmó que el organismo aprobó una partida de 3,9 millones de dólares destinada a financiar la respuesta de emergencia frente al brote de ébola.
Desde la OMS indicaron que continúan monitoreando la evolución epidemiológica y remarcaron que, si bien el riesgo global sigue siendo bajo, la prioridad actual es evitar una expansión regional de la enfermedad en África central.