Eduardo Coudet habló tras el empate con Bragantino: “Sumamos un punto importante”

Después del empate 1-1 frente a Bragantino por la Copa Sudamericana, Eduardo Coudet comenzó a enfocarse en el gran objetivo inmediato de River: la final del Torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba.

El entrenador millonario analizó el rendimiento de un equipo alternativo que logró sumar un punto importante en el Monumental y dejó a River muy cerca de la clasificación a los octavos de final del certamen continental.

En conferencia de prensa, Coudet destacó el esfuerzo físico de sus futbolistas, defendió las decisiones tácticas tomadas durante el encuentro y evitó profundizar sobre la estrategia que utilizará el domingo en la definición por el título.

“Era un partido incómodo”

El técnico de River consideró que el contexto del partido frente a Bragantino obligaba a administrar cargas y utilizar varios jugadores jóvenes pensando en la final del fin de semana. “Era un partido incómodo para nosotros, previo a una final, con mucha gente joven. Sumamos un punto importante que ya nos pone del otro lado”, sostuvo Coudet tras el encuentro.

Además, explicó algunos cambios tácticos realizados durante el segundo tiempo y remarcó la intención permanente de su equipo de ir en busca del resultado. “Hacemos un gran desgaste físico. Terminamos un poco desdibujados porque armamos una línea de tres y los dos de afuera son prácticamente delanteros”, analizó.

El entrenador también valoró el rendimiento de Kevin Castaño y justificó su reemplazo durante el partido. “Siempre quiero poner a los que mejor están. Hizo un buen partido, el cambio fue solo para ir a buscarlo”, afirmó.

El respaldo a Armani y los juveniles

Otro de los temas abordados por Coudet fue el regreso de Franco Armani al arco de River después de haber perdido la titularidad en algunos encuentros.

“Franco es un referente de este grupo y los referentes hacen cosas como estas. Me pone contento que haya vuelto a jugar porque ha hecho un gran esfuerzo”, expresó.

El técnico también destacó la experiencia que significó para varios juveniles disputar un partido internacional en el Monumental.

“Para muchos, sumar experiencia en un partido internacional es importante, impagable”, señaló el entrenador millonario.

River afrontó el compromiso continental con una formación alternativa debido a la acumulación de partidos y a la proximidad de la final frente a Belgrano.

La final con Belgrano y la “suerte” de River

Durante la conferencia, Coudet también respondió a quienes atribuyen parte del buen presente de River a una cuestión de fortuna, especialmente por los puntos obtenidos sobre el cierre de varios partidos.

“La suerte la construyen los jugadores. Es mérito del trabajo y de lo que se sacrifican todos los días”, aseguró. Además, remarcó su perfil como entrenador y sostuvo: “De mí pueden decir cualquier cosa, soy un trabajador y obsesivo”.

Consultado finalmente sobre cómo prepara la final del domingo frente a Belgrano, el DT evitó revelar detalles tácticos, aunque dejó un mensaje optimista.

“No vamos a contar”, respondió entre sonrisas, antes de cerrar con una frase que ilusiona a los hinchas de River: “Vamos a estar juntos de acá al domingo y tratar de hacer una gran final. Creo que llegamos muy bien”.