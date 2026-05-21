Ofrecen $5 millones de recompensa por el "petiso enano" y otros prófugos vinculados al tráfico de armas

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso recompensas de $5 millones por cada prófugo investigado por integrar una organización ligada al tráfico internacional de armas.
El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de cinco millones de pesos por cada uno de los ocho prófugos investigados por integrar una organización criminal vinculada al tráfico internacional de armas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 462/2026.
La investigación tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica, en el marco de una causa relacionada con delitos previstos en la Ley 22.415. Según se indicó, los sospechosos cuentan con órdenes de captura nacional desde mayo de 2024 e internacional desde agosto de 2025.
La resolución estableció que la recompensa será destinada a aquellas personas que, “sin haber intervenido en los hechos delictuales”, aporten información útil para lograr las detenciones.
Quiénes son los prófugos buscados
Entre los prófugos mencionados figuran los ciudadanos chilenos Franco Simón Basaez Vilchez, alias “El Javi”; Lisandro Eduardo Basaez Morales, conocido como “El enano petiso”; Kevin Matías Sandoval González; Yoel Ignacio Beaumont Sandoval y Aldana Matilde Glaria Orellana.
También son buscados los argentinos Carlos Damián Algañaraz, alias “El Porteño”; Zaira Nahir Basaez y Selene Anahí Obregón. Todos ellos están acusados de integrar una estructura delictiva dedicada al tráfico internacional de armas.
El texto oficial detalló además características físicas y datos filiatorios de cada uno de los prófugos, con el objetivo de facilitar su identificación y localización.
Cómo aportar información
El Ministerio informó que quienes tengan datos relevantes podrán comunicarse de manera gratuita con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea telefónica 134.
Asimismo, se aclaró que el pago de la recompensa será realizado preservando la identidad de la persona que aporte información, previo informe judicial sobre la utilidad de los datos brindados.
La resolución también instruyó a las fuerzas federales y a la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio a difundir afiches y publicaciones vinculadas a la búsqueda de los acusados en medios nacionales y distintos canales oficiales.
Ofrecen $5 millones de recompensa por ocho prófugos vinculados a una red criminal by elonceweb